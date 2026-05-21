Segaert da la sorpresa, Afonso sigue de rosa y Movistar sufre una baja en el Giro por una afección respiratoria

El belga consigue su primera victoria en el World Tour tras un ataque final en una jornada en la que su compañero portugués conservó la maglia rosa

La astucia y la velocidad fina otorgaron la primera victoria en el World Tour al belga Alec Segaert (Bahrain Victorious), nada menos que la duodécima etapa del Giro de Italia disputada entre Imperia y Novi Ligure, de 175 km, en la que sorprendió con un ataque final cerrando una jornada que mantuvo a su compañero portugués Afonso Eulalio con la 'maglia rosa'.

Toda una tiesta en el Bahrain. Eulalio cumplió la primera semana completa con la 'maglia rosa', además aumentando la ventaja 6 segundos más al ganar el sprint bonificado, y después se unió un chaval belga nacido en Roeselare hace 23 años llamado Alec Segaert, ningún desconocido, ya que se impuso recientemente en el G.P Denain y es 3 veces campeón de Europa de crono sub'23.

Segaert fue más listo que nadie. Atacó con astucia, fuerza y determinación a 3 km de meta cuando todo estaba preparado para el esprint masivo. Pero el muchacho salió como un tiro, nadie fue a por él y se presentó en meta para celebrar su estreno en una grande. Rompió el guión con un tiempo de 3h.53.00, a 45 km/h, por delante de su compatriota Toon Aerts y del uruguayo Guillermo Thomas Silva.

En la general sigue el sueño rosa para Afonso Eulalio, reforzado con 6 segundos por el esprint bonificado. Aventaja en 33 segundos al danés Jonas Vingegaard (Visma) y en 2.03 al neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos), los inquilinos del podio. El primer español se mantiene Markel Beloki (EF Education), undécimo a 4.20.

Juanpe López se mete en la aventura, Movistar al mando

Después del intento de Enric Mas en la víspera, Movistar salió con chispa de Imperia provocando la escapada del día con Juanpe López, el lebrijano que lució la magli rosa 10 días en 2022. El andaluz montó la expedición junto a Geens (Alpecin), Tarozzi (Bardiani), Van der Lee (EF-EasyPost) y Bais (Polti-VisitMalta).

En la única zona escarpada del día y coincidiendo con el ascenso a la Colle Giovo (3a, 11.4 km al 4,2) la escapada se transformó, pero no se anuló. Juanpe López y Bais pasaron al pelotón y se unieron al frente Jacobs, Rutsch y Dversnes. Movistar asumió la persecución a bloque, interesado en jugar la baza de Aular al esprint.

Segaert ataca, abre hueco y firma su primera gran hazaña

Movistar soñaba con su estreno en el Giro, el guion se estaba cumpliendo y había trabajado por lo mejor. Pero relajarse no es la mejor opción. A 7 km de meta trataron de sorprender Ciccone y Arrieta, sin éxito. Restaban 3 km para la línea cuando Segaert pegó una violenta patada en la puerta.

Nadie reaccionó. Un pequeño parón en el pelotón le permitió a Segaert abrir un puñado de segundos. Terrible error, pues el belga, que ya ganó de esta forma el G.P Denain, aprovechó el regalo para levantar los brazos como vencedor.

Segaert, emocionado: "Es mi primer giro"

El belga Alec Segaert se mostró eufórico tras lograr la victoria en la duodécima etapa del Giro de Italia, en la que, además, su equipo mantuvo la maglia rosa del portugués Afonso Eulálio.

"Esto es genial, increíble, además es mi primer Giro. De joven venía a Italia con frecuencia e incluso llevé el maillot rosa en el Giro Next Gen, pero ganar ahora en la máxima competición. Nuestro Giro ya era asombroso gracias al liderato de Afonso Eulálio, ahora esto es simplemente fantástico", señaló el ciclista de Bahrain.

Movistar pierde a Javier Romo

Otra noticia mala más para Movistar. El manchego Javier Romo (Movistar) se vio obligado a abandonar el Giro de Italia en el trascurso de la duodécima etapa que se ha disputado entre Imperia y Novi Ligure, después de una semana con una afección respiratoria.

El corredor de Villafranca de los Caballeros, quien no estaba "pasando los mejores días", llevaba siete días con antibióticos y sus fuerzas dijeron basta en la duodécima etapa, en la que su equipo fue protagonista en busca de una victoria al sprint para el venezolano Orluis Aular. Romo comenzó la etapa, pero su estado de salud y el elevado ritmo de carrera le obligaron a bajarse de la bicicleta.