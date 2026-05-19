Un brutal Ganna cuaja la contrarreloj más rápida de la historia del Giro y Vingegaard se queda a medias

El ciclista italiano arrasó y sacó casi dos minutos a sus perseguidores; Jonas Vingegaard, a 27 segundos de la 'maglia rosa'

La contrarreloj de más de 40 kilómetros más rápida de la historia del Giro. Filippo Ganna cuajó la contrarreloj perfecta para ganar la décima etapa del Giro de Italia 2026 con una superioridad insultante. En un recorrido de 42 km entre Viareggio y Massa, Ganna sacó casi dos minutos a Arensman (Ineos) y Cavagna (FDJ), sus dos perseguidores, tres minutos a Jonas Vingegaard, que iba a por la maglia rosa, y muchos más a algunos de los favoritos, como un Enric Mas que sólo pudo ser el 91º a casi siete minutos del ganador.

Vingegaard sabía que su pelea era otra, pero tenía marcado este día para enfundarse la 'maglia rosa'. Para su desgracia, no será así. Y, posiblemente, tampoco mañana. Para alegría de su equipo, no habrá desgaste de cara al tramo final del Giro de Italia, donde muy posiblemente tengan que defender la posición de su líder.

Si bien el danés no logró el ansiado jersey rosa, no lo hizo por 27 segundos, después de que Afonso Eulalio cuajara otra gran etapa y demostrara su resistencia para perder su ansiado 'trofeo'. El portugués acabó el 41º, a 4:57 de Ganna y a sólo 1:57 de su rival en la lucha por la primera posición.

Vingegaard sí saca ventaja a los otros favoritos

En cuanto a la general, aparte de no cambiar nada en cuando al liderato, en el resto sí fue significativa. Sólo Ben O'Connor y Thymen Arensman, de los que están arriba, mejoraron el crono de Vingegaard. Y ahora el danés saca minuto y medio a Arensman, más de dos minutos a Felix Gall y el resto de grandes rivales ya están mucho más lejos.

"Con mi victoria y el segundo puesto de Arensman, como ya sucedió en la Tirreno Adriático, hemos completado un trabajo de equipo increíble, es una buena victoria para nosotros. Esperamos poder disfrutarla un poco esta noche y luego mantenernos concentrados durante los últimos 14 días. Ahora intentaremos conseguir otra victoria en una etapa en ruta. ¿Por qué no intentarlo en mi etapa de casa el viernes?", señalaba Filippo Ganna, quien reconoció haber sido conservador en el Giro pensando en esta crono.

Markel Beloki se mete en el Top-10

En cuanto a los españoles, Markel Beloki se afianzó como mejor hispano y sólo David de la Cruz le superó en meta. El ciclista vasco del EF Education-EasyPost llegó a 11 segundos de Vingegaard y a 3:11 de Ganna y se sitúa en el Top-10 de la general, a 4:16 de Afonso Eulalio.

Enric Mas, tras una crono decepcionante, sigue muy atrás, el 29º. Aunque es el mejor de un Movistar Team que logró un nuevo Top-10 en el Giro 2026. En este caso, con un especialista contra el crono como Lorenzo Milesi, que acab�� noveno.

Clasificación de la etapa 10 del Giro de Italia 2026

1. Ganna, Filippo (Netcompany INEOS Cycling Team) 00:45:53

2. Arensman, Thymen (Netcompany INEOS Cycling Team) + 01:54

3. Cavagna, Remi (Groupama-FDJ United) + 01:59

4. Bax, Sjoerd (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 02:04

5. Gee-West, Derek (Lidl-Trek) + 02:16

6. Walscheid, Max (Lidl-Trek) + 02:17

7. Price-Pejtersen, Johan (Alpecin-Premier Tech) + 02:29

8. Bjerg, Mikkel (UAE Team Emirates-XRG) + 02:33

9. Milesi, Lorenzo (Movistar Team) + 02:40

10. Larsen, Niklas (Unibet Rose Rockets) + 02:42

11. O'Connor, Ben (Team Jayco-AlUla) + 02:42

12. De la Cruz, David (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 02:52

13. Vingegaard, Jonas (Team Visma | Lease a Bike) + 03:00

14. Barta, William (Tudor Pro Cycling Team) + 03:02

15. Storer, Michael (Tudor Pro Cycling Team) + 03:05

17. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost) + 03:11