30 aniversario

Jaume Guardeño, una de las grandes promesas del ciclismo español, a neurorrehabilitación

El corredor alicantino del Caja Rural sufrió un grave accidente el pasado 31 de marzo mientras entrenaba y necesita de atención médica especializada para recuperarse

Jaume Guardeño, una de las grandes promesas del ciclismo español, a neurorrehabilitación

Jaume Guardeño, durante una prueba ciclista de la temporada de 2025.IMAGO

Alvaro ArenillasAlvaro Arenillas 1 min lecturaSin comentarios

El ciclista alicantino Jaume Guardeño ha sido trasladado en las últimas horas a la Clínica Guttmann, centro de referencia especializado en neurorrehabilitación y tratamiento de lesiones neurológicas graves, tras el accidente sufrido mientras entrenaba el pasado 31 de marzo.

Según informó su equipo, Caja Rural-Seguros RGA, el corredor permanecerá ahora bajo la supervisión del equipo médico especializado de la clínica barcelonesa, donde continuará su proceso de recuperación debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La formación navarra ha trasladado públicamente su apoyo al ciclista, así como a su familia y entorno cercano, en "este complicado momento". Asimismo, el equipo ha querido agradecer la atención recibida durante las primeras asistencias y el traslado medicalizado realizado por Servimedic, además de la labor desarrollada en el Hospital Parc Taulí.

El comunicado destaca especialmente la actuación del servicio de emergencias en helicóptero HEMS, la unidad de críticos y semicríticos de la UCI y los equipos de neurocirugía y maxilofacial. El mensaje concluye con una muestra de apoyo al corredor bajo el lema: "¡Força Jaume!".

En desarrollo.

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