Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 13 etapa | Alberto Bettiol se impone y Afonso Eulálio sigue a lo suyo

Bettiol se ha impuesto en Verbania, ciudad natal de su novia. Afonso Eulálio se despedirá, según los pronósticos, de la maglia rosa. Regresa la montaña con Vingegaard a sólo 33 segundos de distancia

Alberto Bettiol (Astana) se ha impuesto, tras dos años de sequía, en la decimotercera etapa del Giro de Italia disputada entre Alessandria y Verbania (189 km). Y Verbania es curiosamente la ciudad natal de su novia.

"Yo ya había ganado antes de empezar, porque estaba toda mi familia en meta. Mi novia es de Verbania, esta es mi segunda casa. Tener a todos aquí: mi hermano, mis padres, mi gente… que siempre están cerca. Ha sido una gran victoria, y ganar así es algo que voy a tener conmigo para siempre, un recuerdo increíble", dijo el italiano emocionado.Un triunfo, el segundo en el Giro, producto del conocimiento de la zona, ya que el ciclista toscano conocía cada palmo del recorrido."No importa si la última victoria la logré hace dos años o más. Si gano así no me importa esperar dos años. Conocía cada curva, cada kilómetro del final, conocía bien la subida. La hice hace un par de meses con la moto y he visto varias veces el vídeo de la bajada. Sabía que el último kilómetro había que ir muy fuerte y así lo hice", comentó.

Por último, Bettiol agradeció el trabajo de todos sus compañeros del Astana y la confianza depositada en él por el director deportivo: "Estoy muy contento de haber ganado al fin con este equipo. Gracias a Alexander Vinokurov por creer en mí, me querían en su equipo y al fin puedo recompensar su confianza. También gracias a mis compañeros, que han hecho un Giro espectacular. He podido poner la guinda a este gran Giro para el Astana", concluyó.

Aunque Afonso Eulálio ha podido conservar la maglia rosa todo apunta a que este sábado en Pila despertará de un sueño que ha durado más de una semana. Y es que le sigue en la general Jonas Vingegaard a 33 segundos, y el neerlandés Thymen Arensman (Ineos) a 2.03 minutos.

Ahora llega la decimocuarta etapa entre Aosta y Pila (Gressan), con un recorrido de 133 km. Jornada clave de la semana con el retorno de la montaña y final en alto. Cinco puertos en el menú para la batalla por la general.

Clasificación del top10 de la etapa 13 del Giro de Italia 2026

El italiano Alberto Bettiol (Astana) gano en solitario la decimotercera etapa del Giro de Italia disputada entre Alessandria y Verbania, una jornada de transición en la que mantuvo la maglia rosa el portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious).

1. Alberto Bettiol | XDS Astana Team | 3:51:332. Andreas Leknessund | Uno-X Mobility | +263. Jasper Stuyven | Soudal Quick-Step | +444. Michael Valgren | EF Education-EasyPost | +445. Mark Donovan | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +446. Josh Kench | Groupama-FDJ United | +447. Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates-XRG | +1:338. Francesco Busatto | Alpecin-Premier Tech | +1:359. Markus Hoelgaard | Uno-X Mobility | +1:3510. Diego Pablo Sevilla | Team Polti VisitMalta | +1:35

Clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 13

1. Afonso Eulálio | Bahrain Victorious | 52:15:172. Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | +0:333. Thymen Arensman | Netcompany INEOS | +2:034. Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | +2:305. Ben O’Connor | Team Jayco AlUla | +2:506. Jai Hindley | Red Bull-BORA-hansgrohe | +3:127. Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | +3:348. Derek Gee | Lidl-Trek | +3:409. Giulio Pellizzari | Red Bull-BORA-hansgrohe | +3:4210. Chris Harper | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +4:15