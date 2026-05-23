Cartagena 2-2 Betis Deportivo: Lo tuvo en la mano, perdonó contra diez y desciende con crueldad

Con decisiones arbitrales muy cuestionables en su contra, entre ellas una que supuso el primer empate, Pablo García y Rodrigo Marina propiciaron que el filial acariciase la permanencia, pues los otros tres resultados acompañaban, pero el anfitrión, con uno menos casi toda la segunda mitad, igualó en el alargue

Sin el sancionado Ginés Sorroche ni los lesionados de larga duración Carlos Reina, Ismael Barea y Antonio Toral apuraba el Betis Deportivo sus últimas opciones de permanencia en el Grupo 2 de Primera RFEF, que pasaban por ganar en Cartagena y esperar los tropiezos de, al menos, dos de sus tres rivales directos (Juventud Torremolinos, Nàstic de Tarragona y SD Tarazona). Acompañaron los otros resultados, pero un despiste defensivo en el alargue permitió a los anfitriones empatar con diez para firmar un empate que no vale a ninguno. Pablo García (fiel a su cita) y Rodrigo Marina habían compensado unas decisiones arbitrales cuestionables que permitieron el empate y evitaron que el 'Efesé' se quedara con nueve, si bien el segundo equipo bético se ahogó en la misma orilla.

El primer susto fue de Pablo de Blasis, que no controló por poco a los cinco minutos un balón en el área pequeña justo delante de Manu González, aunque la transición visitante no pudo terminar mejor: dejada de Dani Pérez en la frontal y zurdazo letal de Pablo García, de nuevo 'falso 9', que termina en la red tras tocar en el larguero. Intentó responder por la vía rápida el cuadro albinegro, con el 'play off' de ascenso como objetivo, pero se defendían bien los de Dani Fragoso. En una falta con posible infracción previa, Eneko Ebro no atinó por poco a la media vuelta, mientras que los heliopolitanos se encomendaban al contragolpe.

A los diecisiete minutos, Nacho Martínez propició que se revisara en el FVS un posible penalti sobre él mismo de Óscar Masqué, que se despistó al despejar dentro del área tras bloquear Jorge Oreiro un disparo del veterano carrilero zurdo. Clemente Manrique 'picó', pese a que las repeticiones mostraban únicamente que el ex del CD Tenerife se adelantaba y caía, mientras que el catalán encogía la pierna derecha y apenas le rozaba. No perdonó Yanis Rahmani, aunque Manu González adivinó la dirección y no llegó por poco. El filial, lejos de desanimarse, lo siguió intentando, forzando José Antonio Morante el desvío apurado de Lucho García.

Justo en el ecuador de esta fase inaugural, los responsables del Betis Deportivo pidieron otra pena máxima por posibles manos dentro del área de Jean Jules y el mismo Nacho Martínez, aunque la única toma existente no permitía verlo con claridad, con Pablo García tapándolo, por lo que el colegiado tinerfeño lo desestimó. El choque era ya de ida y vuelta, evitando el meta de Isla Mayor el 2-1 en un gran mano a mano con Kevin Sánchez, al tiempo que el tiro de Luismi Redondo se fue rozando el palo y posterior de Iván Corralejo, abortado con problemas por Lucho García, que sí reaccionó mejor ante Borja Alonso al filo del descanso.

Nada más volver de vestuarios, Jean Jules Mvondo se iba a la calle al ver una absurda segunda amarilla por un entradón junto a los banquillos a Pablo García, por lo que, al menos, el panorama se despejaba un poco para los heliopolitanos, que jugarían casi todo el segundo tiempo contra diez. Había que apretar y se lo tomó al pie de la letra Borja Alonso, que no sorprendió por poco al guardameta local. El asedio era constante, hasta el punto de que, más allá de alguna escaramuza a balón parado y un chut lejano de Dani Perejón, el 1-2 rondaba casi en cada ataque, perdonando un par de veces el atacante de Alcosa y otra José Antonio Morante.

Con un triple cambio de Dani Fragoso en busca del tanto que brindara la ansiada permanencia, el árbitro completó su mala tarde (indultar al pivote cartagenero habría sido de cárcel) perdonando la roja directa al propio Dani Parejón, que agarró a Pablo García cuando era el último hombre. Pero cumplió a la perfección con su encomienda a la primera que tuvo Rodrigo Marina, hábil para recibir de espaldas, revolverse ante Imanol Baz y fusilar a Lucho García. Los resultados en Antequera, Tarazona y Alicante también acompañaban, por lo que las sonrisas se instalaban entre los este sábado celestes.

En la enésima contra, Iván Corralejo no anduvo fino al conectar para el tercero con el cacereño, al que se anularía correctamente a continuación el que habría sido su doblete por un claro fuera de juego. El epílogo fue una exhibición de Lucho García para mantener la incertidumbre, pues el colombiano evitó que Rodrigo Marina calcara la acción del 1-2 a quemarropa, interponiéndose igualmente ante los intentos desde cerca de José Antonio Morante y Kwame Sosu.

Ficha técnica del FC Cartagena - Betis Deportivo de Primera RFEF

FC Cartagena: Lucho García; Dani Perejón (Marc Jurado 75'), Imanol Baz, Eneko Ebro, Nacho; Jean Jules, De Blasis; Rahmani, Luismi (Ortuño 75'), Benito (Edgar 51'); y Kevin Sánchez (Willy 81').

Betis Deportivo: Manu González; Masqué (Bladi 65'), Oreiro (Gismera 65'), Elyaz Zidane, Ian Forns; Gnangoro, Dani Pérez, Corralejo (Fabián Embalo 92'); Morante, Borja Alonso (Rodrigo Marina 65') y Pablo García (Kwame Sosu 82').

Árbitro: Clemente Manrique (tinerfeño). Expulsó por doble amarilla al blanquinegro Jean Jules (49') y con roja directa al verdiblanco Fabián Embalo (ya con el partido terminado). Amonestó también a los locales Luismi, Edgar y Eneko Ebro, así como a los visitantes Oreiro y Manu González.

Goles: 0-1 (5') Pablo García; 1-1 (22') Rahmani, de penalti; 1-2 (71') Rodrigo Marina; 2-2 (95') Imanol Baz.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la última jornada (38ª) en el Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en el Estadio Cartagonova de Cartagena (Murcia) ante 6.714 espectadores, con una pequeña representación bética.