Betis Deportivo 3-0 Tarazona: Brillante faena para acercar la salvación

El filial verdiblanco se impone en La Cartuja a un rival directo con dos goles de Morante y uno de Corralejo y se queda a dos puntos de una permanencia que se jugará en la última jornada

El Betis logró una gran victoria en La Cartuja que le acerca a la salvación.RBB

José Antonio Morante lideró una faena brillante del Betis Deportivo ante un rival directo como el Tarazona (3-0) que le permite acercarse considerablemente a la ansiada salvación cuando hace varias semanas parecía todo perdido tras firmar tres victorias consecutivas.

Los de Dani Fragoso, con un doblete del extremo derecho y un gol de Corralejo en la recta final, se impusieron con autoridad en una auténtica final y se sitúan dos puntos de la permanencia, perjudicados por el triunfo del Nastic, a falta de solo una jornada para la conclusión de la temporada en el Grupo 2 de Primera Federación. Además, la derrota del Juventud Torremolinos, a dos puntos también, aumenta sus opciones de cara al cierre del próximo fin de semana.

Morante puso el partido de cara en el minuto 4

Lo cierto es que los verdiblancos, respaldados por numerosos aficionados en La Cartuja, saltaron al campo con el convencimiento de llevarse el triunfo y tomaron la iniciativa desde el comienzo, lo que no tardó en traducirse en un premio de suma importancia para inclinar el partido hacia el lado local.

Y es que en el minuto cuatro del encuentro Morante comenzó su exhibición con un tremendo zurdazo que adelantó temprano a los heliopolitanos.

El gol aturdió a los aragoneses y el Betis se lanzó al cuello con la intención de abrir brecha en el marcador y la realidad es que pudo hacerlo en el 23' y en el 25', cuando Pablo García, de nuevo con el filial, acarició el segundo.

No obstante, el tanto no se hizo esperar demasiado, pues Morante apareció de nuevo a la media hora para ampliar la ventaja con una definición de primerísimo nivel tras magnífico pase filtrado de Pablo García tras aguantar el balón en la frontal. Apenas sin ángulo superó al meta del Tarazona.

Pudo irse al descanso el Betis Deportivo con el partido sentenciado, pues un remate de Corralejo en la recta final se marchó fuera por centímetros, reflejo de que los locales no habían quitado el pie del acelerador.

Manu González, salvador antes de la sentencia de Corralejo

El filial bético no se relajó en la segunda parte y pronto lo intentó Pablo García con un testarazo, si bien el Tarazona reaccionó porque se le escapaba el partido de manera definitiva y empezó a gozar de ocasiones. Así, en el minuto 62, Manu González evitó que los visitantes tuvieran esperanzas al realizar una gran intervención para mantener el 2-0.

Fragoso movió el banquillo y el Betis Deportivo no solo resistió, sino que Rodrigo Marina envió un remate al poste y en el ocaso Corralejo firmó la sentencia con el tercer tanto heliopolitano. Un 3-0 que le permite también ganar el 'gol average' al Tarazona, lo que podría ser vital en la última jornada, cuando se mide con el Cartagena. La permanencia, aunque no depende de sí mismo, está al alcance.

Ficha técnica:

Betis Deportivo: Manu González; Masqué (Busto, m. 92), Oreiro, Elyaz, Ian Forns, Gnangoro, Dani Pérez (Bladi, m. 75), Corralejo; Morante (Sorroche, m. 75), Pablo García (Rodrigo Marina, m. 65) y Borja Alonso (Sosu, m. 65).

SD. Tarazona: Josele; Ángel López (Soto, m. 81), Delmás, Trilles, Andrés Borge, Chechu Martínez (Cubillas, m. 71); Óscar Carrasco, Toni Ramón (Imanol, m. 71), Busi; Álvaro (Nieto, m. 81) y Armero (Agüero, m. 46).

Goles: 1-0 (4') Morante; 2-0 (31') Morante: 3-0 (90') Corralejo.

Árbitro: Víctor Broncano Suárez (Extremeño). Amonestó a Chechu, Ian Forns, Elyaz y Soto.

Incidencias: 7.541 espectadores en el Estadio de la Cartuja.