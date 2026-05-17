Las cuentas del Betis Deportivo en Primera Federación: "Estos jugadores me emocionan; merecen algo bueno"

Dani Fragoso compareció emocionado y orgulloso a más no poder de un equipo que tenía casi imposible la salvación a falta de 10 jornadas y que afrontará la última cita del curso en el Grupo 2 de la Primera RFEF con opciones de lograr la permanencia

El Betis Deportivo ha dado otro paso más encima de ese fino alambre en el que lleva dos meses haciendo equilibrio. El club le dio a su filial el premio de jugar en el Estadio de La Cartuja, donde se dieron cita más de 7.500 personas -la audiencia habitual multiplicada por siete-, y los chavales respondieron venciendo por 3-0 al SD Tarazona en la penúltima jornada del Grupo 2 de la Primera Federación. Nunca hubo red. Cualquier movimiento en falso garantiza una caída al vacío, pero el doblete de José Antonio Morante y el tanto de Iván Corralejo dejan rebosante el depósito de confianza.

Las cuentas de la salvación del Betis Deportivo en Primera Federación

La salvación sigue siendo dificilísima y el Betis no depende de sí mismo, pero es que la situación era prácticamente imposible. Los de Dani Fragoso suman tres victorias seguidas (9 puntos de 9) y en dos de ellas dejó su portería a cero. En estos dos últimos meses suma seis triunfos y un empate en las nueve últimas jornadas (19 de 27). Y desde que el exentrenador del Juvenil A promocionó para suplir al destituido Javi Medina el balance es de nueve ganados, tres igualados y siete perdidos (30 de 57).

Así, el Betis Deportivo se encuentra el cuarto por la cola con 44 puntos -sólo sumó 14 en 17 jornadas con Medina-, a sólo uno del SD Tarazona (45) y a dos de los equipos que marcan la permanencia, el Nástic de Tarragona y el Juventud de Torremolinos (46). En caso de triple empate con catalanes y malagueños ganaría el Betis, que necesitaría ganar por dos goles de diferencia para imponerse en el 'goal-average' particular a los tarraconenses y que aventaja a los costasoleños. Entre estos cuatro equipos deben salir los dos que acompañarán a Segunda RFEF al Sevilla Atlético, al Atlético Sanluqueño y al Marbella FC.

Jornada 38 en el Grupo 2 de la Primera RFEF

Como ya sucedió este pasado sábado, la última jornada de disputará íntegramente en horario unificado: el sábado 23 de mayo a las 18:30 horas.

FC Cartagena - Betis Deportivo

SD Tarazona - CE Sabadell

Antequera CF - Juventud Torremolinos CF

Hércules CF - Nástic Tarragona

Dani Fragoso: "Se me acaban los calificativos para esta plantilla"

"Al final, se me acaban los calificativos con esta plantilla. Desde el primer segundo, desde el calentamiento, se ha visto que estaban enchufados. Hemos sido claros dominadores de principio a fin, hemos tenido las ocasiones más claras, hemos jugado al ritmo que nosotros hemos querido... Estos jugadores me emocionan. Estoy orgulloso de este grupo, porque no es fácil lo que están haciendo. No es fácil, en la situación en la que estamos, cómo están compitiendo y cómo están jugando", explicaba Dani Fragoso en la rueda de prensa posterior al holgado triunfo ante el Tarazona.

"Pase lo que pase la semana que viene este grupo se merece el reconocimiento de todos por cómo lo están afrontando todo esto y seguro que les va a servir en un futuro", insistía el técnico catalán, para quien es imposible no confiar en esta jovencísima plantilla. "Ojalá se dé la salvación. Nosotros estamos convencidos, los chicos están convencidos. Sabemos que era muy difícil el reto que cogimos. Era muy complicado, sobre todo anímicamente, por cómo estaban los jugadores; pero se ha visto cómo juegan y lo valientes que son", ha insistido el de Mataró, que siempre se ha mostrado positivo.

Agradecimiento al Betis, por ceder La Cartuja, y a la afición: "Esto es sentimiento"

"Dar las gracias a todos los aficionados que han venido hoy, que nos han llevado en volandas. Era una hora complicada y había muchos niños. Eran las once de la noche y estaban aquí. Esto es el 'Sentimiento Betis'. No miran hora, no miran día... sólo miran por su equipo, por un filial que se está jugando la vida y por eso estaban aquí", resaltaba Dani Fragoso sobre los 7.541 espectadores que se dieron cita en La Cartuja.

"Igual que el público nos ha llevado en volandas, desde aquí también quiero dar gracias al club por habernos brindado la oportunidad de jugar aquí en La Cartuja. Ha sido un premio que el club les ha querido dar y desde aquí quiero agradecerlo porque es un detalle muy bueno. Además, creo que lo hemos correspondido bien".

El último reto, el próximo sábado en Cartagonova: FC Cartagena - Betis Deportivo

"La victoria de hoy ha sido un golpe de autoridad, un golpe encima de la mesa lo que hemos hecho hoy porque no era fácil. A este equipo, pocos equipos le han metido tres goles, un equipo muy compacto, bien trabajado. Y se ha visto, como he dicho antes, de principio a fin, hemos sido dominadores, anímicamente, el equipo está por las nubes. En estos momentos puede ser el equipo que esté mejor, tanto físicamente como mentalmente, y hoy se ha visto cómo han jugado, cómo han interpretado, cómo de valientes han sido".

Para complicarlo un poco más, el FC Cartagena llegará con opciones de meterse en 'play off' de ascenso a LaLiga Hypermotion gracias a esa victoria del Nástic sobre el CE Europa con un gol de riguroso penalti en el 89' que también perjudicó mucho al Betis Deportivo. "Ojalá, ojalá que esto acabe bien, porque yo se lo he dicho a ellos: al final, el buen trabajo, la buena gente y las buenas personas se merecen algo bueno. Este grupo se merece que les pase algo bueno y la semana que viene vamos a ir convencidos de ganar y de que se darán los resultados que necesitamos", explicaba Fragoso sobre el único escenario válido: vencer y que pinchen dos de sus tres rivales directos.