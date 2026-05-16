La convocatoria Betis para visitar al Barcelona: seis bajas y un cambio de cromos entre Pellegrini y Dani Fragoso

El equipo verdiblanco afronta la jornada 37 de LaLiga ya clasificado para la Champions League de manera matemática; pero con cuatro ausencias por lesión más otras dos por sanción a las que cabe sumar la de Pablo García, que seguirá con el Betis Deportivo una semana más

Benditos problemas ha tenido el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, para completar una lista de convocados con las numerosas bajas que sufre el equipo verdiblanco de cara a la complicadísima visita al Camp Nou para enfrentarse en la noche de este domingo al FC Barcelona, ya coronado campeón de LaLiga EA Sports 2025/2026. Hasta siete bajas por diferentes motivos acumula el técnico chileno para este encuentro de la jornada 37, fuerte handicap para jugar en el feudo culé que pasa a la categoría de anécdota al llegar ya a esta cita con el billete sellado para la próxima edición de la UEFA Champions League. El chileno cambia cromos con Dani Fajardo: Pablo García por Pablo Busto.

Se caen Diego Llorente, el Cucho Hernández y Sergi Altimira

De la convocatoria para el duelo del martes pasado ante el Elche CF se caen Diego Llorente y Cucho Hernández, quienes vieron contra los ilicitanos sus respectivas quintas cartulinas amarillas y deberán cumplir un encuentro de sanción por acumulación; algo que vendrá muy bien a ambos.

El central madrileño venía jugando con molestias los dos últimos choques -acabó contracturado ante la Real Sociedad- y al delantero colombiano se le ha visto en las dos últimas sesiones con una aparatosa férula en su mano izquierda tras ausentarse en la vuelta al trabajo del jueves. Tampoco llega Sergi Altimira, quien tuvo que abadonar antes de tiempo el entrenamiento del viernes por unas molestias en el gemelo y no se ha dejado ver este sábado.

Aitor Ruibal, Bartra y Ángel Ortiz en la enfermería

Además de los dos sancionados y de Sergi Altimira, Aitor Ruibal tampoco podrá estar en Barcelona a pesar de haber cumplido ante el Elche CF su sanción de un partido por la expulsión ante la Real Sociedad por doble tarjeta amarilla. O, mejor dicho, el '24' fue el primero en llegar a la Ciudad Condal -lleva allí dos días-, pero no se ha desplazado para jugar. Más bien al contrario.

El polivalente futbolista catalán lleva meses jugando con molestias en el menisco externo de su rodilla derecha y la clasificación matemática para la Champions ha permitido adelantar la operación a la que tenía previsto someterse este verano. Así, este pasado viernes fue intervenido con éxito, agilizando plazos y confiando en estar listo para la pretemporada. Junto a él, se lo pierden por motivos físicos Marc Bartra, con rotura de la fascia plantar; y Ángel Ortiz, con una lesión en el bíceps femoral izquierda.

Pablo García, con el filial; Pablo Busto, con el primer equipo

El capítulo de bajas se completa con el joven canterano Pablo García, reservado de nuevo para la gran finalísima por la permanencia en el Grupo 2 de la Primera Federación que el Betis Deportivo afronta cuarto por la cola y a cinco de la salvación que marca la SD Tarazona, precisamente el rival al que recibe este sábado en el Estadio de La Cartuja en la penúltima jornada liguera en la Categoría de Bronce del fútbol español.

A pesar de las numerosas ausencias, Pellegrini sólo ha tirado de un canterano: el lateral derecho Pablo Busto, a quien ya hizo debutar con el primer equipo verdiblanco en enero de 2024, antes de que las lesiones le frenasen durante un tiempo, relegándole a día de hoy a un teórico tercer escalón en el costado diestro de la zaga del filial, por detrás de Óscar Masqué o del ambidiestro Darling Bladi.

La lista de convocados del Betis para visitar al Barcelona en la jornada 37 de LaLiga EA Sports

Así las cosas, la lista al completo con los 23 futbolistas convocados por Manuel Pellegrini está compuesta por los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Héctor Bellerín, Pablo Busto, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo; los centrocampistas Sofyan Amrabat, Marc Roca, Nelson Deossa, Pablo Fornals, Álvaro Fidalgo, Giovani Lo Celso e Isco Alarcón; y los atacantes Antony dos Santos, Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Chimy Ávila, Cédric Bakambu y Cucho Hernández.