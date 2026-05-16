Los primeros trazos de la planificación del Betis para su vuelta a la Champions: "Lo primero es tener claras las aspiraciones"

El entrenador verdiblanco insiste en aplazar este tipo de debates hasta el final de la temporada, pero ha marcado algunas de las claves para la confección de la plantilla para una 2026/2027 en la que el objetivo es "competir en Champions sin descuidar LaLiga"

El Real Betis visitará al FC Barcelona este domingo, ya con la misión cumplida de jugar la UEFA Champions League la próxima temporada pero con la intención de dejar el mejor broche posible a esta 2025/2026 que ha terminado con un hito histórico que compensa sobremanera las decepciones vividas en la Copa del Rey y especialmente en la Europa League.

En este sentido, Manuel Pellegrini ha considerado en rueda de prensa que primero hay que seguir defendiendo la camiseta en las dos jornadas que le restan a LaLiga EA Sports, con la referida visita de este domingo al FC Barcelona y el epílogo en casa ante el Levante UD. "Hablaremos de todo lo demás en su momento", ha recalcado el chileno, quien no obstante ha dejado algunos trazos de lo que debe ser la planificación para "hacer una gran Champions" y lograr "que la 26/27 sea incluso mejor".

Pellegrini recuerda que "No es sólo la Champions: en LaLiga hay que repetir clasificación"

Pellegrini ha sido preguntado acerca de cómo debe afrontar el Betis la dificultad de jugar la Champions League y cuáles deben ser las claves de la planificación deportiva para la próxima temporada. En su anterior comparecencia, el técnico ya defendió de las críticas a Manu Fajardo y a la actual plantilla, valorando la continuidad de Sofyan Amrabat; mientras que este sábado ha opinado sobre la posible salida de Sergi Altimira al tiempo que ha confirmado que cumplirá su propio contrato y ha recordado que hay que conformar "un plantel fuerte".

"Bueno, primero, por suerte he tenido la oportunidad de participar ocho o nueve veces en la Champions League. Es una competición donde están los mejores clubes de todas partes de Europa. Cuando uno está en el sector ese, por más que vea que son equipos muy fuertes, tampoco le gusta perder a nadie: ni al hincha, ni al club, ni al técnico, ni a los jugadores... a nadie. Así que tenemos que intentar hacer un plantel lo más fuerte posible con todas las exigencias que va a tener".

"Vuelvo a insistir, no es solamente por la Champions League, sino para que nos permita seguir también en LaLiga diputando una posibilidad de volver a clasificar el próximo año. Son muchos los factores que hay que analizar, saber bien el potencial de los otros equipos, tener claras las aspiraciones de acuerdo a una realidad... y esa realidad es la que se tiene que conversar y planificar hacia adelante", ha insistido, aplazando dos partidos más ese debate.

La dificultad de mantener la concentración sin haber algo en juego

"Bueno, sin duda que es más difícil, por supuesto. Cuando el logro ya está conseguido, quiera o no quiera uno, la tensión baja un poco. Pero muchas veces ese exceso de tensión también te hace cometer muchos errores. Entonces, una vez que terminan, los errores también son menores", ha continuado, sobre este partido ante el Barça que encara con seis bajas -siete con Pablo García-.

"Es un problema de mentalidad. Yo creo que todos los deportistas quieren ganar siempre. Quieren lo que jueguen. Mientras más importancia tiene el triunfo, como digo, quizás hay más posibilidades. Tratan ellos de entregar el 100%, pero un deportista siempre va a entregar el 100%. Y cuando no puede, no porque no quiera, sino porque lo superó el que estaba al frente".