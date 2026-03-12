Aarón Escandell: "Yo siempre he querido volver al Valencia"

El portero del Real Oviedo, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, es una de las opciones que maneja el Valencia CF para reforzar la portería de cara a la próxima temporada. El guardameta se ha dejado querer a pocos días del partido que juegan este fin de semana Real Oviedo y Valencia CF

Aarón Escandell va a ser uno de los protagonistas que este sábado van a disputar el Real Oviedo y el Valencia CF. No sólo porque el portero va a ser titular en el equipo asturiano sino que también lo será porque el guardameta es uno de los futbolistas que el club valenciano valora para reforzar la portería de cara a la siguiente temporada. Aarón Escandell no ha podido negar su sentimiento valencianista y se ha dejado querer.

Aarón Escandell tiene contrato con el Real Oviedo hasta el 30 de junio de 2027, hasta el final de la siguiente temporada, pero su buen rendimiento hace que el portero tenga varios equipos que lo quieren fichar entre los que se encuentra el Valencia CF. "La gente en Oviedo me dice que no vaya al Valencia. Mi cabeza está enfocada en el día a día. Pero para mí es todo un orgullo que un grande como el Valencia se fije en mí", ha afirmado el guardameta de Carcaixent en Tribuna Deportiva.

Para ser portero del Valencia CF se abre una oportunidad el próximo verano ya que el club de Mestalla no va a ejecutar la opción de compra que tiene sobre Julen Agirrezabala, que volverá al Athletic Club, y la renovación de Stole Dimitrievski está complicada.

Con este contexto, el Valencia CF tiene en su agenda a un Aarón Escandell que se ha mostrado abierto a fichar si se dan las circunstancias. "Yo siempre he querido volver al Valencia. Quise volver al VCF Mestalla cuando salí del Málaga, que en ese momento estaba en Segunda B. Claro que me hubiese gustado volver porque es un gran club y un gran equipo".

Aarón Escandell elogia al Valencia y habla de la situación del Real Oviedo

Por otro lado, Aarón Escandell ha dicho que sigue la actualidad del Valencia CF al haber pasado por la cantera. "Me gusta ver al Valencia. Tengo un sentimiento especial por el Valencia. Yo salí de la cantera y, como buen valencianista, siempre le deseas lo mejor".

No se ha quedado ahí el portero del Real Oviedo quien ha señalado el buen momento de forma por el que atraviesa el equipo que entrena Carlos Corberán, señalando que el mercado de fichajes de invierno que ha realizado le ha dado un salto del nivel. "El Valencia está en una dinámica buena. Ha hecho un par de mejoras en el mercado, como Guido Rodríguez, que da mucho equilibrio al equipo. Por supuesto que el Valencia no tiene equipo para estar ahí abajo; tiene plantilla para estar más arriba, pero el fútbol a veces es así".

Finalmente, Aarón Escandell ha hablado de la mala situación clasificatoria del Real Oviedo, que es colista con 18 puntos, lo que hace que el partido de este sábado contra el Valencia CF sea una final. "Sabemos lo que nos jugamos contra el Valencia, que para nosotros es una finalísima. Mucha gente nos da por muertos, lo respeto, pero nosotros en el vestuario no lo pensamos. Estamos muy enfocados en el partido del sábado".