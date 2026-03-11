El Real Oviedo se aferra a la historia frente al Valencia para permanecer en Primera

El equipo asturiano vuelve a disponer este próximo sábado de una nueva final en el Carlos Tartiere para intentar mantener la esperanza de la salvación. Y las estadísticas invitan a los azulinos a ser optimistas

Cada vez le quedan menos cartuchos al Real Oviedo en LaLiga EA Sports si quiere seguir con vida en la categoría. Pero los asturianos no están dispuestos a rendirse y, desde que llegó Guillermo Almada, el equipo azulino ha mostrado un aire combativo impropio de un equipo que lleva como colista mucho tiempo.

El próximo sábado, el Carlos Tartiere promete ser una olla a presión para intentar alentar a los ovetenses frente a un Valencia en alza. Que se queden los tres puntos en casa se antoja ya inevitable para que la salvación no sea ya una utopía azulina.

Por eso, desde el club han querido tirar de hemeroteca para aportar que aterrizará un rival muy propicio para obtener esa ansiada victoria. Y es que el conjunto che tan sólo han ganado en siete ocasiones en los 38 partidos ligueros que han disputado y donde no gana en Primera desde hace más de treinta años.

No obstante, hay que recordar que hace 25 años que el Valencia no juega un partido de la máxima categoría en el Carlos Tartiere, estadio en el que en sus últimas cinco visitas no logró ni una victoria, con una derrota por 3-0 y cuatro empates seguidos.

El último triunfo de los blanquinegros corresponde a la temporada de los blanquinegros corresponde a la temporada 1995-96 cuando, el 8 de octubre, el equipo de Luis Aragonés ganó con un solitario gol de Fernando Gómez Colomer en el minuto 71.

La visita más reciente de los valencianistas a Oviedo fue en la jornada 31 de la temporada 2000-01, el 22 de abril de 2001, a la que el Valencia de Héctor Cúper llegaba en la tercera posición con 53 puntos, mientras que el Oviedo de Radomir Antic era décimo sexto con 32 puntos. El Valencia empató sin goles en su visita al Oviedo cuatro días después de clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones con prácticamente el mismo bloque que eliminó al Arsenal.

Por parte del Oviedo jugaron Esteban, Gaspar, Boris, Danjou, Rabarivony, Martinovic, Iván Ania, Tomic, Amieva (Raúl García), Paunovic (Geni) y Oli. Por parte del Valencia lo hicieron Cañizares, Angloma, Pellegrino, Björklund, Carboni, Vicente, Baraja, Mendieta (Albelda), Juan Sánchez (Diego Alonso), Angulo (Zahovic) y Carew.

El balance de los 38 partidos ligueros disputados entre ambos equipos en el Carlos Tartiere en Primera División es de 7 victorias para los valencianistas, 13 empates y 18 victorias para los carbayones.

Y por si estos datos fueran poco, el Valencia es uno de los tres rivales junto a Real Sociedad y Girona que el equipo oviedista ha conseguido superar en la presente temporada. En Mestalla el resultado fue de 1-2 para los asturianos.

El Oviedo de Almada siempre empieza fuerte

El Real Oviedo, por séptima vez desde que Guillermo Almada es el técnico azul, logró adelantarse en el marcador ante el Espanyol pero sin defender la renta conseguida.

A las órdenes del técnico uruguayo, el equipo carbayón empezó ganando ante Alavés, Betis, Osasuna, Girona, Athletic, Real Sociedad (en Anoeta se llegó a poner 0-2) y Espanyol, consiguiendo un único triunfo ante el Girona; frente a Alavés, Betis, Real Sociedad y Espanyol sacó el empate y cayó ante Osasuna y Athletic.

Con el empate cosechado este pasado lunes en el RCDE Stadium, el Real Oviedo continúa como colista de primera división con 18 puntos, a ocho de una permanencia que marca el Elche. Tras descansar el martes, este miércoles han vuelto al trabajo para preparar el partido del sábado, que dará comienzo a las 18:30 horas.