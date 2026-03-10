Escandell y su mensaje para todo el Oviedo: "Hay que darlo todo por este escudo y también por nosotros"

Tras el empate ante el Espanyol, el equipo de Guillermo Almada se encuentra a ocho puntos de una salvación que marca ahora mismo el Elche. Y los azulinos todavía tienen que recibir a los de Sarabia en el Carlos Tartiere

Por intentarlo no va a ser. El Real Oviedo lleva afincado en la zona de descenso de LaLiga EA Sports prácticamente desde que empezó, pero el conjunto ovetense se niega a darse por muerto. Al menos, eso fue lo que demostraron en el RCDE Stadium frente al Espanyol.

Desde que llegó Guillermo Almada a su banquillo, el equipo asturiano ha sacado una garra y una valentía en todos los campos impropia de un equipo que va colista desde hace mucho tiempo.

Por méritos merecen llevar más puntos los azulinos de los que tienen ahora mismo en su casillero. Ocho puntos les separa del Elche, equipo que marca por ahora la salvación. Y todavía tienen que recibir a los de Sarabia en el Carlos Tartiere, si bien los franjiverdes van ganando en el 'goalaverage' particular (1-0).

Frente al Espanyol, el equipo comentó con un ritmo muy intenso y con un gol de Reina en el minuto 8 se adelantaron en el marcador, pero la ventaja no les duró ni la primera parte, porque Kike García empataría en el 36'. Pese a ello, los jugadores oviedistas dieron por bueno el hecho de sumar a domicilio para seguir manteniendo un halo de esperanza de cara a la permanencia en Primera División.

Y uno de los que dio la cara fue el portero Aarón Escandell. Tras el empate contra el conjunto catalán mandó un mensaje a todos sus compañeros. Y el cancerbero piensa que más allá de las opciones que haya de salvarse "hay que darlo todo por este escudo y por nosotros mismos".

En declaraciones a Movistar, el meta azulino reconoció el cambio de imagen desde Vallecas a Barcelona: "Contra el Rayo no fuimos nosotros (3-0). No tuvimos orgullo, valor ni garra y hoy sí se ha visto".

Analizando el partido frente a los 'pericos', el portero oviedista considera que, pese a que los tres puntos se han "escapado", el rendimiento del equipo ha sido positivo: "En algunos momentos nos ha costado, pero hemos competido y hemos sumado fuera de casa, que es importante".

Por último, le quiso mandar un mensaje de ánimo a toda la afición azulina: "Creemos y lo vamos a intentar hasta el final. Es difícil y sé que la gente está cansada del mismo mensaje".

Almada también ve el vaso medio lleno

En estos momentos en los que la victoria hace más falta que nunca y no llega existen dos opciones como deportista: hundirte o quedarte con lo positivo de cada partido. Y el entrenador del Oviedo, Guillermo Almada, es más de lo segundo.

Después de empatar contra el Espanyol en el RCDE Stadium (1-1) se mostró orgulloso de sus pupilos porque, pese a no ganar el encuentro, el equipo "recuperó la esencia de lo que venía demostrando" y ha estado "más cerca del triunfo".

El preparador uruguayo, en rueda de prensa, ha destacado la mejoría del equipo en la segunda mitad respecto a la primera parte: "Me quedo con más conforme con el segundo tiempo. Tuvimos más el balón, las ocasiones más claras y recuperamos la pelota más cerca de la portería. Pudimos llevarnos el partido".En este sentido, el técnico azulina apuesta por "seguir trabajando" y ha puesto el foco en el siguiente partido en casa contra el Valencia: "Para que este punto valga tenemos que ganar el siguiente encuentro de local del próximo fin de semana".