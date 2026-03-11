Thiago Fernández confía en la salvación del Real Oviedo: "Hasta que los números nos digan que no, tendremos esperanza"

El jugador del Real Oviedo, Thiago Fernández, analizó el empate ante el Espanyol y la situación del equipo antes del duelo contra el Valencia. El futbolista habló del ambiente del Carlos Tartiere, del trabajo de Guillermo Almada y del reto que supone enfrentarse a un rival histórico como el Valencia CF

El Real Oviedo ha comenzado la semana de trabajo con la mirada puesta en el partido del próximo sábado frente al Valencia, un encuentro que puede marcar el rumbo del equipo en la recta final del campeonato. El primer entrenamiento tras el empate frente al Espanyol ha servido para iniciar la preparación de un duelo que el vestuario considera clave.

Uno de los protagonistas en la jornada ha sido Thiago Fernández. El futbolista, refuerzo del mercado de invierno, compareció ante los medios tras haber sido titular en el RCDE Stadium y dejó claro que atraviesa un momento positivo desde su llegada al club: “Estoy muy cómodo desde que llegué”. El centrocampista explicó que se ha adaptado con rapidez al vestuario oviedista y que se siente plenamente identificado con el proyecto del club.

El jugador destacó especialmente el ambiente que ha encontrado dentro del grupo. “Me siento muy identificado con lo que representa el Oviedo y con este vestuario”, añadió. Su titularidad frente al Espanyol fue un paso importante en su integración dentro del equipo. Fernández reconoció que la experiencia fue muy positiva desde el punto de vista personal. “Estoy muy feliz por mi primera titularidad”, afirmó.

Un partido con dos caras ante el Espanyol

El futbolista también analizó el desarrollo del encuentro disputado en Cornellá. Según explicó, el equipo tuvo dificultades para imponer su estilo durante la primera mitad. “Después del gol ellos, con sus armas, hicieron un buen primer tiempo”, comentó.

Fernández señaló que el Oviedo no logró controlar el balón como pretendía el plan de partido. “No pudimos agarrar la pelota, que es lo que queríamos”, explicó. Aun así, el jugador destacó la capacidad defensiva del equipo en ese tramo del encuentro. “Nos defendimos bien hasta el gol”, señaló.

La segunda mitad, en cambio, dejó sensaciones más positivas para el conjunto asturiano. “En el segundo tiempo mejoramos la imagen”, aseguró. En un partido que acabó con un importante empate.

Saber sufrir en una liga exigente

Preguntado por la dificultad del equipo para mantener ventajas en algunos partidos, el futbolista descartó que el problema esté relacionado con algo mental. “No creo que sea miedo”, afirmó con claridad.

El jugador recordó que el campeonato se caracteriza por la igualdad entre los equipos. “Estamos en una liga en la que todos los equipos son muy buenos y con jugadores de mucha jerarquía”, explicó. Por ello, considera que el equipo debe aprender a gestionar mejor determinados momentos de los partidos. “Hay momentos en los que tenemos que saber sufrir”, añadió.

La salvación sigue siendo el objetivo

Fernández también fue preguntado por la situación del equipo en la clasificación y el objetivo de la permanencia. El centrocampista aseguró que el vestuario mantiene la esperanza mientras las matemáticas lo permitan. “Somos profesionales y hasta que los números nos digan que no, tendremos esperanza”, afirmó.

El jugador destacó además el apoyo constante de la afición en el Carlos Tartiere. “El ambiente sigue siendo buenísimo”, comentó. En ese sentido, quiso lanzar un mensaje directo a los seguidores del equipo: “Solo podemos decirles que sigan creyendo”.

El Valencia, un rival exigente

El próximo compromiso en LaLiga enfrentará al Oviedo con el Valencia en el Carlos Tartiere, un partido que el propio Fernández calificó como determinante. “Siempre urge conseguir una victoria en nuestra situación”, explicó. El jugador fue claro al definir la importancia del encuentro. “Es una final muy clara para nosotros”.

Fernández considera que una victoria permitiría dar valor al punto conseguido frente al Espanyol. “Si ganamos en casa, este empate se verá mucho mejor”, señaló.

Respeto por la historia del Valencia

El centrocampista también destacó el nivel del próximo rival. A su juicio, el Valencia sigue siendo uno de los grandes clubes del fútbol español. “Históricamente, el Valencia es un grande del fútbol español”.

Fernández conoce de cerca el potencial del conjunto valencianista, ya que en el pasado estuvo vinculado al Villarreal. “Me tocó estar cerca de ellos en enero y es un equipo que lleva semanas levantándose”, explicó. Por todo ello, el jugador espera un encuentro muy exigente en el Tartiere.

Un mensaje de compromiso al final

Para cerrar su intervención, Thiago Fernández quiso transmitir un mensaje de confianza y compromiso con el proyecto del Real Oviedo.

El futbolista dejó claro que el equipo seguirá luchando en cada partido para revertir la situación. “Tenemos esperanza y jugamos para ello”, afirmó. Y concluyó con una promesa al entorno del club: “Lo daremos todo”.