El Villarreal activa el interés en un cotizado Carlos Espí y el Levante le pone precio

El delantero granota ha comenzado a mover el mercado nacional e internacional con varios clubes de primer orden siguiéndole la pista: Estrasburgo, AC Milan, Bolonia, Bournemouth, Espanyol e incluso Atlético de Madrid también están tanteando su fichaje

El mercado estival será largo y tedioso este verano de 2026, sobre todo porque hay un Mundial de por medio que catapultará algunas operaciones y postergará otras hasta después de la gran cita. Sin embargo, también es cierto que ya se están produciendo los primeros movimientos en la sombra. En este sentido, el Villarreal ha comenzado a moverse con interés alrededor de uno de los delanteros jóvenes más cotizados del fútbol español: Carlos Espí.

El ariete del Levante se ha convertido en uno de los nombres propios del verano y el 'Submarino' ya ha activado su interés para tratar de adelantarse a una operación que se prevé compleja. Con solo 20 años, este gigantón de 1,94 metros de altura encara el verano avalado por una explosión goleadora demencial que lo coloca inevitablemente en el mercado. El delantero granota entra de lleno en la lista de futuribles de varios clubes europeos de primer orden.

Espí en el radar groguet

El Villarreal sigue muy de cerca la evolución del atacante valenciano, que ha completado una segunda vuelta de alto nivel y ha llamado la atención de la dirección deportiva grogueta. Su perfil encaja en la idea de fichajes del club: juventud, proyección y rendimiento inmediato en LaLiga.

En el entorno del Villarreal se valora especialmente su potencia física, su capacidad para fijar centrales y su crecimiento en el área rival, donde ha demostrado una eficacia cada vez más afinada. Sin embargo, parece que, a priori, se va un poco de precio.

El mercado se calienta con informes cruzados

Según informa El Villarreal es uno de los clubes que sigue muy de cerca al atacante, aunque no parte como favorito en una puja que ya empieza a escalar en cifras. La irrupción de clubes extranjeros con capacidad económica superior complica el escenario para los equipos de LaLiga.

Con el verano aún en el horizonte, el nombre de Carlos Espí promete ser uno de los grandes focos del mercado. El Villarreal ya ha movido ficha, pero la competencia es feroz y el Levante tiene claro que no dejará salir fácilmente a su gran joya.

Competencia desde Francia y Alemania

El interés del Villarreal no es exclusivo ni mucho menos. Según informa el periodista Matteo Moretto, especialista en movimientos de mercado, el Racing de Estrasburgo ya ha preguntado por su situación y lo considera un objetivo prioritario para el próximo mercado.

El club francés, respaldado por un fuerte músculo económico al ser un equipo satélite del Chelsea, ya ha realizado potentes inversiones recientes como la de Joaquín Panichelli, y ahora estaría dispuesto a moverse en cifras importantes por firmar a Espí. Del mismo modo, otras informaciones apuntan a que un club de la Bundesliga también habría tanteado su incorporación con una oferta que podría acercarse a los 25 millones de euros que pretende el Levante.

Del mismo modo, el valenciano también está siendo seguido muy de cerca por clubes de Inglaterra y de Italia, igualmente dispuestos a acercarse a su cláusula de rescisión. Los clubes interesados serían AC Milan, Bolonia y Bournemouth.

Las impresionantes cifras de Carlos Espí

El rendimiento de Carlos Espí esta temporada explica el creciente interés internacional. El delantero ha disputado 25 partidos y ha firmado 11 goles, consolidándose como una de las irrupciones más destacadas del fútbol español.

El ariete de Tavernes de la Valldigna entró en la prelista del Mundial de Luis de la Fuente y ha estado en alguna que otra quiniela para ir al Mundial, aunque finalmente no entró en la nómina definitiva del seleccionador.

En cualquier caso, y pese a que la llamada de la Selección tendrá que esperar, su impacto va más allá de los números puesto que se valora especialmente su capacidad para jugar de espaldas al área, su juego aéreo y su progresión en el último tercio del campo, cualidades que lo destacan como un delantero completísimo pese a su juventud, sobre todo porque tiene mucho gol.

Cláusula, renovación y postura del Levante

El Levante blindó recientemente su situación contractual. En febrero de 2026, el club renovó su vinculación hasta el 30 de junio de 2028 tras cumplir una serie de objetivos deportivos. Su cláusula de rescisión se sitúa en torno a los 25 millones de euros -se habría reducido a la mitad en caso de descenso-, una salvación granota que se ha sustentado, en gran parte, en su aportación goleadora.

En Orriols son conscientes del crecimiento del jugador y no tienen intención de facilitar su salida. La entidad valenciana considera a Espí un valor estratégico de su proyecto, tanto deportiva como económicamente, lo que eleva su cotización en cualquier tipo de negociación.

Monchi y el Atlético, también en escena

El mercado nacional tampoco es ajeno a su progresión. Según diversas informaciones, el proyecto que lidera Monchi en el RCD Espanyol de Barcelona también habría puesto sus ojos en el delantero, dentro de una profunda reestructuración deportiva. El director deportivo de San Fernando ve en Espí un perfil clásico de delantero con margen de crecimiento y revalorización, aunque la competencia internacional complica cualquier movimiento desde LaLiga.

Según ha desvelado el periodista Ekrem Konur, el punta del Levante también ha irrumpido con fuerza en la agenda del Atlético de Madrid, cuya dirección deportiva está comandada por Mateu Alemany.