El Villarreal toma posiciones para firmar a Lovro Majer si el Wolfsburgo desciende

El centrocampista croata podría ser una de las oportunidades de mercado más interesantes si su equipo pierde la categoría en Alemania; Luis Milla es el fichaje más adelantado, pero se trata de operaciones independientes y futbolísticamente complementarias

El Villarreal ya ha iniciado su planificación de la próxima temporada y tiene varios nombres agendados que van tomando forma con el peso de los días. Cierto es que aún es pronto para cerrar operaciones, pero hay algunas que están muy encaminadas -por no decir apalabradas-, y otras que han comenzado a posicionarse.

Con la clasificación para la próxima Champions en el bolsillo, el club ha activado el trabajo en los fichajes, aunque lo primero será rendir honores a Marcelino en su despedida y oficializar la llegada de Iñigo Pérez, con quien ya se tiene un acuerdo verbal, una vez que el Rayo Vallecano haya disputado la final de la Europa League.

Mientras tanto, el club trabaja en silencio y se coloca en la parrilla de salida para acometer inminentes incorporaciones. Lo hace en la sombra, pero con movimientos claros. El futuro ya se está diseñando en los despachos.

La hoja de ruta se detiene en Lovro Majer

En el Villarreal tienen claro que repetir en la élite europea exige algo más de continuidad. Desde el club quieren apostar por un modelo más basado en la cantera, pero no renunciarán a ciertos fichajes de relumbre para hacer evolucionar al equipo, sobre todo si son oportunidades de mercado interesantes.

En este sentido, y según informa Fussballdaten, el nombre que ha comenzado a sonar con fuerza es el de Lovro Majer. El mediocampista croata del Wolfsburgo encaja en ese perfil que tanto gusta en La Cerámica por talento, lectura de juego y capacidad para marcar diferencias entre líneas.

Su actual situación lo convierte en una oportunidad de mercado muy atractiva. El equipo alemán está coqueteando seriamente con el descenso. A falta de una jornada, está empatado a 36 puntos con Heidhenheim y Sankt Pauli. Las matemáticas son inapelables y ya se sabe que dos de los tres descenderán. En la última jornada, que se disputará el próximo sábado, le toca visitar precisamente a Sankt Pauli. Una derrota manda al Wolfsburgo al hoyo.

En cualquier caso, y según informa Sportske Novosti, la continuidad de Lovro Majer en la Bundesliga está prácticamente descartada, lo cual será ya una obviedad si se confirma la pérdida de categoría del equipo del Volkswagen-Arena.

Una 'ganga' si el Wolfsburgo baja

Si se consuma el descenso, Majer saldrá del club pese a tener contrato hasta 2028. Se trata de un jugador codiciado, pero si su equipo baja, su precio podría caer hasta una cantidad que oscilará entre los 10 y los 15 millones de euros, una cifra muy por debajo de los 25 millones de euros que pagaron por él en su día al Stade Rennes. Pese a ello, no será una operación sencilla. Equipos como el Nápoles, el Ajax o el Eintracht de Frankfurt también están muy interesados.

En el Villarreal ven en él un futbolista diferencial, versátil, con experiencia europea y capaz de jugar tanto en la base como en tres cuartos. Un perfil que elevaría el nivel competitivo del equipo de forma inmediata.

Luis Milla, el relevo natural

Pese a este interés, el fichaje que está más adelantado es el de Luis Milla. No obstante, una incorporación no anularía a la otra. Pese a que el jugador del Getafe es el gran candidato para reforzar la sala de máquinas ante la inminente salida de Dani Parejo, el el interés en Lovro Majer es verdaderamente complementario.

Cierto es que son jugadores que comparten posición en el centro del campo, pero ambos responden a perfiles claramente diferentes. Milla es un mediocentro posicional de base que actúa por delante de la defensa y que tiene como principal misión ordenar el juego, dar equilibrio y facilitar la salida de balón. Es un jugador de pausa, de lectura y de criterio, más centrado en sostener al equipo que en generar ventajas en campo rival.

Majer, en cambio, se mueve en un escalón más ofensivo. Es un interior ofensivo o mediapunta, con libertad para aparecer entre líneas y cerca del área. Su juego está más orientado al último pase, al disparo y a la creatividad en tres cuartos.

Tres nombres en cartera... por ahora

Además de Milla y Majer, el tercer nombre que aparece en la agenda del 'Submarino' es el de David Affengruber, central austriaco del Elche que representa otra de las líneas estratégicas del club de incorporar juventud con proyección, especialmente si el equipo ilicitano pierde la categoría. Se trata de un defensor con mucho margen de crecimiento, buena salida de balón y capacidad física para adaptarse al ritmo competitivo que exige el Villarreal.

En la Cerámica saben bien que la Champions no perdona demasiadas improvisaciones, de ahí que ya hayan comenzado a dar los primeros pasos en su planificación del próximo curso.