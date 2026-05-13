Marcelino: "El Sevilla fue justo merecedor de la victoria"

El técnico de Careñes no quiso buscar una sola justificación tras la remontada y asumió los errores de su equipo apuntando a una incomprensible desconexión, valorando las virtudes de un rival necesitado que se llevó los tres puntos por méritos propios

El Villarreal cayó ante el Sevilla (2-3) en un partido que dejó una lectura clara en boca de su entrenador, un Marcelino García Toral que no puso excusas a la derrota, tirando de autocrítica y sin argumentar una sola excusa. El técnico de Careñes compareció tras el encuentro con un discurso de lo más directo, asumiendo errores y reconociendo la superioridad del rival en los momentos decisivos.

El míster asturiano no quiso buscar demasiados atajos a la hora de explicar la remontada que sufrió su equipo. "En la parte final de la primera parte nos ha faltado ritmo, intensidad y juego, nos hemos desconectado", resumió, señalando como claramente el punto de inflexión en la primera parte. Los aficionados asistentes a La Cerámica también se dieron cuenta de ello e incluso se llegaron a escuchar silbidos en algún tramo del partido.

Marcelino fue más allá en su análisis y calificó el tramo final del choque con una dureza poco habitual, asegurando que la última hora del partido "fue una de las peores de la temporada". Su sinceridad retrata el nivel de exigencia del técnico y su descontento con la imagen ofrecida tras un arranque prometedor.

Una desconexión incomprensible

Y es que todo apuntaba a un partido plácido para el Villarreal con el 2-0. Así lo reconoció el propio entrenador, que destacó el rendimiento inicial de su equipo antes de la caída. "Es difícil de explicar qué ha pasado. Iniciamos el partido fenomenal, con llegada y acierto en la definición. Luego nos desconectamos, le dimos más facilidades al rival, perdimos balón, posicionamiento e intensidad".

En su radiografía, Marcelino puso en valor al equipo de Luis García Plaza. "El Sevilla nos superó y le felicitamos porque es justo vencedor del partido", afirmó con total consideración con el rival.

El Villarreal no llegó a reencontrarse

Su declaración solo vino a reforzar una línea argumental en la que no excusó a ni uno solo de sus jugadores, sobre todo porque sus planes en la segunda parte apostaron por una reacción que nunca llegó.

El propio entrenador explicó que quiso recuperar la versión inicial de su equipo, pero no se produjo. "Teníamos claro que si recuperábamos el nivel de la primera media hora íbamos a tener opciones de ganar el partido y si jugábamos como los últimos 15 minutos íbamos a perder. No conseguimos cambiar la dinámica", reconoció. "Aunque no nos generaron mucho, el rival acertó. Tuvimos pérdidas evitables. No estuvimos bien", asumió.

Recuerda que el objetivo está cumplido

Pese a la dureza del análisis, Marcelino también dejó entrever cierta relajación con el contexto emocional de su equipo. Con la meta ya cumplida -la clasificación para la Liga de Campeones-, admitió cierta comprensión hacia sus jugadores. "El objetivo ya se había conseguido antes", recordó.

En esa misma línea, profundizó en el factor competitivo que debe exponer su equipo en las últimas dos jornadas que restan. "Hemos conseguido el objetivo principal. La tercera posición es una ilusión que tenemos, pero nos faltó ese punto. Hay que entenderlo. Nos ha faltado 'punch' cuando la situación se vino en contra", explicó, dejando claro que la necesidad del Sevilla jugó un papel clave en el desenlace del partido.