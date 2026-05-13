Azpilicueta y Oso no se fían: "Esto no está hecho; hay que certificarlo matemáticamente el domingo"

El zaguero navarro celebra la aportación de la cantera, que firmó el empate antes del descanso, especialmente de un carrilero alicantino que admite el mal arranque, con un 2-0 como prueba, pero también los "ajustes" justo antes y justro después del descanso: "Ante el Madrid, otro manicomio"

"Estamos muy contentos. Ha sido un partido que sabíamos que iba a ser complicado, pues pocos rivales habían ganado aquí. Remontamos un 2-0 y sacamos ese carácter. Hemos conseguido una victoria muy importante, pero no es matemático. El domingo seguro que el ambiente va a ser igual de bueno en casa ante el Real Madrid", comenzaba diciendo tras el partido en los medios oficiales del Sevilla FC un César Azpilicueta que volvía al once tras una prolongada ausencia por lesión y que aguantó los noventa minutos, tratando de explicar a continuación por qué esa imagen tan diferente hasta el ecuador del primer tiempo y desde entonces.

De casi nada al todo en cuestión de minutos

"En los partidos hay mini partidos. Es cierto que no hemos salido del todo bien. Ellos jugaban muy cómodos, no hemos salido a la presión; tienen jugadores con mucha calidad y llevan tiempo jugando juntos. Nosotros no estábamos cómodos con el balón, no les hemos creado peligro. A partir de ahí, hemos ajustado un poco. El equipo ha demostrado carácter, como digo. Sabíamos que teníamos que seguir en el partido sin volvernos locos porque quedaba muchísimo. Hemos logrado el 2-1, con un golazo de Oso, y hemos empatado antes del descanso, lo que nos ha dado mucha fuerza. Y, en la segunda parte, sabíamos que tendríamos opciones para llevarnos el partido; había que tratarlo como si fuera el último de la temporada. Contento por estos tres puntos y, ahora, a recuperar".

Doblete canterano antes de la sentencia de Akor Adams

"He estado en clubes donde la cantera es importante. Aquí está claro que también lo es y, sobre todo, es el paso que ha dado adelante la gente que está participando con muchísima asiduidad. Quizás han comenzado la temporada en el Sevilla Atlético y ahora son importantes en el A, no hoy, sino casi desde el principio con el primer equipo. También hay gente más consagrada, como Juanlu, Kike Salas o José Ángel Carmona, que llevan más tiempo. De eso se trata. La base siempre tiene que ser la gente de casa, gente que tira del club hacia adelante. Desde nuestro lado, de más experiencia, intentamos ayudarles en ese crecimiento. Estoy muy contento, porque no es fácil. La verdad es que la situación que están viviendo desde temporadas atrás de luchar por la permanencia no es fácil. Yo, cuando era joven, también lo viví y no es fácil. Esto les va a suponer un crecimiento brutal. Ojalá que vivamos momentos mejores".

Más de 600 sevillistas en las gradas

"El ambiente ha sido increíble. Cómo ha reaccionado la afición después del golpe en Pamplona... Ahí fue duro. El equipo encadenó dos derrotas consecutivas fuera de casa, la última ante el CA Osasuna en el último segundo, te ves abajo y es duro. Pero he visto una unión del sevillismo increíble; la gente apoyando, sabiendo que en estos momentos de dificultad es cuando hay que arrimar el hombro y sacar esto adelante. Nos lo han demostrado en la calle, en el entrenamiento, en el estadio... Eso es increíble. En los momentos más difíciles es cuando sacamos todo lo que tenemos dentro. Sé que este club ha vivido momentos de más gloria, consiguiendo títulos, pero son ciclos. Toca remangarse. Estoy muy satisfecho por esa reacción, por cómo el sevillismo se ha unido por este objetivo. Ahora, hay que certificarlo matemáticamente el domingo".

También hablaba en zona mixta Joaquín Martínez Gauna, autor de un 2-1 que hizo creer a los suyos en una remontada hasta ese momento utópica: "Es una sensación que no se puede describir; la tienes que vivir. Estoy muy contento por la victoria, la tercera consecutiva del equipo. Estamos mejorando mucho, dando pasos adelante muy fuertes. El domingo queda otra final y queremos otro manicomio en Nervión. Esto no está hecho. Hay que apretar este fin de semana, ir con todo e intentar sacar otra vez los tres puntos".

Para el emergente Oso, la charla al descanso de Luis García Plaza fue importante: "Los primeros quince o veinte minutos del equipo no fueron buenos. Estábamos un poco perdidos, pero lo hemos sabido solucionar. Hemos creado ocasiones y, por suerte, han entrado. Y en el descanso hemos ajustado esas cosas que no nos habían salido. Lo hemos hablado y ha salido bien. Es lo que tiene esto. Cuando me den la oportunidad y me toque estar en el campo, voy a dar mi cien por cien. Toca seguir; me quedan muchas cosas por mejorar y aprender. Me quedo también con las cosas buenas. Y vamos a por más".