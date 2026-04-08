Nuevo disgusto para Azpilicueta

El defensa navarro, Dani Carvajal o Santi Cazorla son algunos de los futbolistas que están siendo investigados en Andorra por la compra de relojes de lujo de contrabando

No está siendo un buen año para César Azpilicueta. El defensa navarro llegó al Sevilla FC a finales de agosto para convertirse en uno de los referentes del equipo de Nervión, algo que se ha cumplido siempre que ha podido jugar, aunque, desgraciadamente para él y para el Sevilla, su contribución sobre el terreno de juego no está siendo mucha.

Azpilicueta se ha pasado buena parte del curso lesionado, pudiendo participar tan solo en 15 partidos, jugando un total de 1.038 minutos. Sí que es cierto que cuando ha estado el equipo lo ha notado para bien, siendo uno de los mejores jugadores de la plantilla pese a sus 36 años, pero lo cierto es que el cuerpo no le está respondiendo y eso hace que la frustración sea bastante grande para el futbolista.

Tanto es así que el navarro no podrá seguir de manera automática en el Sevilla la próxima temporada, ya que no va a cumplir el mínimo de partidos que tenía por contrato para prorrogar su estancia en Nervión una campaña más.

Ahora Azpilicueta ha sufrido un duro revés, y es que el jugador del Sevilla es uno de los futbolistas que está siendo investigado por un juez de Andorra por la compra de relojes de alta gama de contrabando, siendo uno de los jugadores a los que la Guardia Civil ha comenzado a enviar requerimientos de información como afectados.

La Fiscalía Andorrana ha pedido la colaboración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la próxima semana se tomará declaración a los jugadores y a empresarios investigados por la compra de relojes de lujo en Andorra de contrabando.

El centro de la investigación es una sociedad andorrana llamada 'Best In Asociados', la cual se dedica a la comercialización de relojes de alta gama, aunque el caso estaría fundado en que estas transacciones no materializaban después de la compra el preceptivo pago de los impuestos.

La lista de clientes de esta sociedad andorrana incluye nombres muy conocidos de jugadores de Primera división como el citado César Azpilicueta, el defensa del Real Madrid Dani Carvajal, el centrocampista del Oviedo Santi Cazorla, o Giovani Lo Celso.

En concreto, una empresa española compraba los relojes de lujo a distribuidores nacionales y los importaba formalmente a su sociedad andorrana, donde los revendía a los jugadores de fútbol con la intención de evitar el pago del IVA, ya que al realizar la operación desde Andorra se aprovechaban de la deducción fiscal del Principado, consiguiendo así un margen de beneficio que es ilegal.

El juez ha pedido la colaboración de España para interrogar a los investigados residentes en nuestro país, entre los que están los futbolistas que compraron los relojes y siete particulares o empresas españolas que vendieron los relojes a la firma andorrana para que luego los revendiera a los jugadores.