F1 GP de Canadá 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV la carrera larga del Gran Premio de Fórmula 1 en el GP de Canadá de F1 2026

Tras la polémica generada en Mercedes en la carrera corta, donde Russell se llevó el botín de los ocho puntos, llega la prueba larga del fin de semana. Carlos Sainz sueña con sumar y Fernando Alonso con terminar la carrera

Este domingo se celebra la carrera larga del Gran Premio de Canadá y viene cargada de salsa picante, porque el inglés George Russell (Mercedes) ganó la prueba sprint tras protagonizar una bonita y polémica batalla con su compañero Kimi Antonelli que acabaría con Toto Wolff poniendo orden en el box germano para calmar los ánimos tras las acusaciones lanzadas por el actual líder del Mundial.

Finalmente, Lando Norris acabó arrebatándole la segunda posición al joven piloto italiano. El otro McLaren, Oscar Piastri, concluyó cuarto, por delante de los dos Ferrari: el del monegasco Charles Leclerc y el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, sexto en meta. Este último se mantuvo cuarto gran parte de la carrera, pero en las últimas vueltas rozó el famoso 'Muro de los Campeones' y su monoplaza acabó perdiendo potencial.

También entraron en los puntos el cuádruple campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien mantuvo el séptimo puesto con el que afrontó la prueba corta; y el debutante británico-sueco Arvid Lindblad, octavo al final.

Una prueba donde el español Carlos Sainz (Williams) terminó como empezó, décimo, y su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) firmó un nuevo abandono a sus registros de esta temporada.

Características del Circuito Gilles Villeneuve, de Montreal

Fue la primera sprint que se disputaba en el Gran Premio de Canadá, que se celebra en el Circuito Gilles Villeneuve, antes llamado Circuit Île Notre-Dame y que cambió de nombre en honor a Gilles Villeneuve, fallecido en el GP de Bélgica de 1982. Este trazado llegó al calendario en 1978, como reemplazo de Mosport Park.

Con una longitud total de 4.361 km y varias rectas largas, junto a sus 14 curvas, ocho a derechas y seis a izquierdas, se ha ganado el cariño tanto de los aficionados como de prácticamente todos los pilotos, que año tras año elogian sus características.

El circuito canadiense también es conocido por tener tener una de las curvas más famosas del mundial de F1, conocida como 'Muro de los campeones', debido a varios accidentes consecutivos de Damon Hill, Michael Schumacher y Jacques Villeneuve en la década de los 90.

Horario de la carrera del GP de Canadá de F1 2026:

La diferencia entre el horario de España y de Canadá es de seis horas más aquí, por lo que este fin de semana la F1 es más tarde de lo habitual.

Así, la carrera larga del GP de Canadá de F1 es a las 22:00h de España, a las 18:00h locales.

¿Dónde ver el GP de Canadá de F1 2026?

El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Canadá 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.