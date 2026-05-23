Desastre español en el Gran Premio de Canadá de F1: así queda la parrilla de salida

Mercedes volvió a demostrar su hegemonía en la 'Qualy' para la carrera dominical y, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz, necesitarán un milagro para poder puntuar en Montreal este domingo

El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán desde la decimoquinta y la decimonovena posición, respectivamente.

Russell, de 28 años, firmó su novena 'pole' en la F1 -la segunda del año y la tercera en Canadá- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda cubrió -con los neumáticos blandos- los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 578 milésimas, 68 menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial, que saldrá junto a él desde la primera fila.

El inglés Lando Norris (McLaren), que se quedó a 151 milésimas, arrancará tercero, un puesto por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri; en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la décima posición de parrilla -en la quinta fila y al lado del debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB)-; y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) desde la vigésima.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) sale quinto, desde la tercera fila, en la que lo acompañará el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El francés Isack Hadjar (Red Bull), que arranca séptimo, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) lo harán desde la cuarta hilera; en una carrera prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 305,2 kilómetros.

Fernando Alonso no pasa de la Q1

El español Fernando Alonso (Aston Martin), con el decimonoveno tiempo, y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac), con el vigésimo, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Canadá.

La pesadilla del asturiano en Montreal continúa. El viernes acabó estrellándose en la Q1 cuando ya había conseguido tiempo para pasar a la Q2 de la calificación para la sprint, mientras que en la carrera corta tuvo que abandonar en la vuelta 18 por unos problemas en su AMR26.

Tanto el doble campeón mundial asturiano, como el bravo piloto tapatío se clasificaron -como mal menor- por delante de sus respectivos compañeros, el canadiense Lance Stroll y el finlandés Valtteri Bottas, que arrancarán desde la última fila este domingo.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 13 segundos y 380 milésimas, 123 menos que inglés Lando Norris (McLaren).

Carlos Sainz se quedó en la Q2

Mientras tanto, el otro piloto español, Carlos Sainz (Williams), no pudo acceder a la Q3 al finalizar con el decimoquinto tiempo. Tanto el madrileño como el francés Pierre Gasly (Alpine), con el decimocuarto, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación que se disputó en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

El francés Isack Hadjar (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 975 milésimas, 66 menos que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari).