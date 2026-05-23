El pulso de Mercedes en Montreal termina con Norris colándose en la fiesta y con enfado de Antonelli

La jugada le ha salido mal a la escudería germana y el pique por la radio no le ha gustado nada a Toto Wolff, quien ha tenido que poner orden nada más concluir la carrera corta entre sus dos pilotos. Carlos Sainz acabó como empezó y Fernando Alonso ha firmado un abandono más esta temporada

El Mundial de Fórmula 1 ha comenzado a arder en Canadá. La batalla interna de Mercedes ya es una realidad tras lo visto en Montreal en la carrera sprint que se ha disputado este sábado. Salió Russell primero y, en un intento de Antonelli de adelantarle, Norris acabó aprovechando el favor y encaramándose a una segunda plaza que conservó durante el resto de la prueba.

El líder y joven piloto italiano no dudó en incendiar el box germano con sus declaraciones señalando que la maniobra de su compañero había sido sucia, mientras que el jefe, Toto Wolff, le dejaba claro al terminar la carrera que esas cosas no se discutían por la radio, sino de puertas para dentro. Lo cierto es que la primera pelea entre ambos les ha hecho perder puntos. Y todavía quedan dos pruebas más este fin de semana.

Esta sprint disputada en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal sirvió una vez más para saber que a Carlos Sainz (Williams) no le da para competir más allá del top-10 y que Fernando Alonso (Aston Martin) va a seguir sufriendo durante mucho tiempo más. El madrileño acabó en la misma posición en la que empezó y el asturiano no pudo ni acabar la carrera.

De esta forma, Russell ha ganado el tercero de los seis sprints previstos este año, el primero de toda la historia disputado en Canadá. Disputado a 23 vueltas para completar alrededor de 100 kilómetros, el británico ha terminado por delante de su compatriota Lando Norris (McLaren) y de su compañero Kimi Antonelli.

Lindblad, Colapinto y Carlos Sainz terminaron en el top 10, si bien sólo los ocho primeros puntuaron. Finalmente, Dirección de Carrera ha terminado imponiéndole 10 segundos de sanción a Checo Pérez, que se había marcado un carrerón y había terminado 11º.

Las quejas de Antonelli tras la sprint y la respuesta de Russell

Terminó la carrera corta muy enfadado el joven Antonelli, quien siguió quejándose de la maniobra de Russell ante los micrófonos de la F1 y con su compañero al lado: "Ha sido una batalla dura, todos teníamos un ritmo parecido. Tengo que revisar mi maniobra, creo que estaba rueda a rueda y me ha empujado, pero es lo que hay".

Russell, por su parte, ha optado por coger el capote y no echarle más leña al fuego, al menos públicamente: "Ha sido una buena batalla con Kimi, y estoy contento que al menos los dos hayamos podido acabar".

Así queda la clasificación del Mundial de F1 2026 tras la sprint del GP de Canadá

Con ocho puntos, Russell ha sumado ocho puntos (88) y ha conseguido recortarle dos a su compañero Antonelli (106), quien ha sumado seis y se mantiene firme en el liderato. Mientras tanto, Norris (58) ha sumado siete unidades a su casillero para reafirmarse en la cuarta plaza.

Su compañero Piastri (48) ha sumado cinco pero sigue en la sexta plaza de la tabla, mientras que Hamilton (54) se quedó con la miel en los labios. El británico iba cuarto pero, finalmente, acabó sexto y sumando sólo tres puntos.

Lejos de esa pelea por las seis primeras plazas está Verstappen (28), quien se llevó dos puntos y seguirá séptimo una semana más. Bearman, Gasly y Lawson completan el top 10 de la clasificación.