F1 GP de Canadá 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV la carrera sprint y la 'Qualy' del Gran Premio de Fórmula 1 en el GP de Canadá de F1 2026

Russell y Antonelli saldrán primeros en la carrera corta, mientras que los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso partirán décimo y decimosexto, respectivamente

Una vez finalizada la jornada del viernes sin demasiados sobresaltos, al margen del accidente que sufrió Fernando Alonso, el sábado da comienzo a la acción de verdad en el Gran Premio de Canadá de F1 2026. Una sesión que contará con dos pruebas claves del certamen, la carrera sprint y la 'Qualy' para la carrera larga del domingo.

En la primera, Mercedes volverá a salir en los primeros dos puestos, tras la victoria de Russell en la primera calificación del fin de semana. El piloto británico dominó la prueba y en la tercera y decisiva ronda (SQ3) cubrió, con el preceptivo neumático de compuesto blando, los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 965 milésimas, 68 menos que su compañero de equipo y líder del Mundial, el italiano Andrea Kimi Antonelli.

, el del inglés Lando Norris -tercero- y el del australiano Oscar Piastri, saldrán en la segunda fila, en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la decimotercera posición; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) desde la decimoséptima.

el del séptuple campeón inglés Lewis Hamilton -quinto- y el del monegasco Charles Leclerc, afrontarán la carrera -a un tercio del recorrido de la prueba dominical, es decir 23 vueltas para alrededor de 100 kilómetros-, en la que puntuarán los primeros ocho, desde la tercera hilera.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) arranca noveno, al lado de Carlos Sainz, quien partirá desde la quinta fila gracias a su quinto puesto. Fernando Alonso, por su parte, saldrá decimosexto al no poder participar en la Q2 por los destrozos que le hizo a su AMR26 en la Q1.

Horario de la carrera sprint y la 'Qualy' del GP de Canadá de F1 2026:

La diferencia entre el horario de España y de Canadá es de seis horas más aquí, por lo que este fin de semana la F1 es más tarde de lo habitual.

Así, la carrera sprint del GP de Canadá de F1 es a las 18:00h de España, a las 12:00h locales, y tendrá un horario más amable para países como México (a las 10:00h) y Argentina (13:00h).

Tras eso, llegará la clasificación principal del GP de Canadá de F1, a las 16:00h locales y a las 22:00h de España, para formar la parrilla de la carrera del domingo y dar por tanto la pole position a algún piloto.

¿Dónde ver el GP de Canadá de F1 2026?

El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Canadá 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.