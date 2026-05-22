Fernando Alonso calla bocas a su llegada a Montreal: "Sigo siendo el más rápido y demostrarlo es cuestión de tiempo"

El piloto asturiano cree que su pilotaje está por encima de los resultados y del nivel del resto de la parrilla. Y no necesita que alguien más se lo diga, porque es lo que realmente piensa

Sobrado de autoestima, decir lo que muchos expertos en la materia piensan... Llámenlo como quiera, pero Fernando Alonso ha encendido pronto la mecha del Gran Premio de Canadá de F1.

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El asturiano ha llegado a Montreal con ganas de guasa y, como su coche no se lo va a permitir, ha dejado claro que por muy atrás que esté en la parrilla de salida y al final de la carrera, no hay nadie mejor que él en estos momentos.

Ni los tres años sin podios que lleva ni los más de 13 sin conquistar esa ansiada victoria número 33ª pueden con la moral del ovetense. A sus 44 años no necesita que alguien le diga el nivel que tiene, porque se siente superior al resto de la parrilla.

Así, en la previa del certamen canadiense le preguntaron por cómo se veía este año, donde no ha puntuado todavía ni se espera que lo haga en las próximas carreras: "No mido nada. Soy el mejor. No necesito demostrar nada. No necesito sentir nada para creer que estoy al nivel adecuado".

Y no contento con estas declaraciones, puso un ejemplo para retar a quien quiera y para dejar claro que él no es el problema de Aston Martin: "Si voy a una pista de karts y no soy el más rápido, entonces me preocuparé. Si me subo a un coche de GT y no soy el más rápido, me preocuparé, y cosas por el estilo. Mientras tanto, sigo haciendo eso y sigo siendo el más rápido, así que cuando llegue el fin de semana de Fórmula 1, será solo cuestión de tiempo que tenga un coche mejor".

Mike Krack pide protección para sus pilotos

Por otro lado, cuestionado por su futuro a corto plazo, comentó lo siguiente: "Esperando la oportunidad. Ya sabes, mientras tanto, intentando ayudar al equipo y no perder el espíritu competitivo que necesitas tener en la Fórmula 1. Conduciendo en diferentes categorías, diferentes coches, poniéndote a prueba en diferentes campeonatos y diferentes coches, y sintiéndote competitivo".

Mientras tanto, Mike Krack, representante de Aston Martin en los circuitos, pidió paciencia y compasión para sus pilotos en este tramo de la temporada: "Los pilotos son los que más necesitan protección porque les hacéis la misma pregunta todos los jueves, viernes, sábados y domingos. Y luego, la semana siguiente, otra vez. Así que para ellos es muy difícil ser repetitivos y daros cada vez la misma respuesta. Por eso creo, ya lo dije en Shanghai, que tenemos que proteger a los pilotos de eso. Porque acumulan esa frustración al estar en la parte trasera de la parrilla".

Aston Martin piensa mejorar después del verano

Sobre las mejoras que han introducido para Canadá, Krack rebajó la euforia porque el gran cambio llegará después del verano: "Así que se trata de gestionar eso, de gestionar esa situación. Creo que, con las carreras que se avecinan, tendremos una gran frecuencia de carreras ahora que entramos en la temporada europea, y tendremos que aguantar. Pero hemos tenido una reunión con el equipo y el ánimo es muy bueno porque somos sinceros sobre la situación. Somos conscientes de ello y lo discutimos".