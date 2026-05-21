El problema de Fernando Alonso en Aston Martin se acentúa en Canadá

El ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, ha confirmado que el asturiano tendrá mejoras en tierras canadienses, si bien todavía no han solucionado el fallo que señaló el bicampeón del mundo en Miami

Aston Martin afronta el Gran Premio de Canadá sin nada más ya que perder y mucho que ganar. Necesita un milagro para cambiar su panorama actual en ambas clasificaciones, donde aún no han puntuado. Y, sobre todo, que el AMR26 empiece a mejorar en cada certamen.

Y antes de que comience el espectáculo en Montreal, el ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, ha anunciado en el Media Day que los de Silverstone llegan con mejoras a esta parada del calendario, pero que Fernando Alonso seguirá teniendo el mismo problema que detectó en Miami, si bien tratarán de solventarlo durante el fin de semana.

"En Miami dimos un buen paso con la fiabilidad de la batería. Ese problema ya no existe. Ahora nos centramos en mejorar la gestión de energía y, sobre todo, la manejabilidad. Ese es el principal punto de mejora para bajar los tiempos por vuelta", ha subrayado el ingeniero asiático.

O dicho de otro modo, la caja de cambios continúa siendo la principal nota discordante del monoplaza verde. Cabe recordar que fue el piloto asturiano quien en Miami confirmó que los cambios de marcha no iban como debían, especialmente las bajadas en la entrada a curva.

La confesión de Honda

Pero Orihara ha profundizado más en el tema. El ingeniero japonés ha aclarado dónde está el problema: "El punto único de este año es que la regulación ha cambiado. El año pasado, en la zona de gas parcial, el motor claramente estaba en parcial. Pero este año, incluso en fase de freno motor o gas parcial, la carga de operación del motor es alta. Es una diferencia muy grande respecto al año pasado".

O dicho de otro modo, el motor actúa de forma diferente porque recupera la energía antes: "Eso genera un comportamiento único. Estamos tratando de mejorar nuestra capacidad de control en esa fase".

Mike Krack ve complicado dicha mejora

Y mientras Honda apunta a dicho problema, Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin, también da su versión: "Orihara ya ha entrado un poco en ese terreno. Todo el tema de la manejabilidad, incluyendo los cambios ascendentes y descendentes, es un paso más complicado de lo que solía ser, por varias razones".

En este mismo sentido, Krack ha dejado claro que "el reglamento ha cambiado mucho" en lo que respecta a las bajadas de marcha, que "se está recuperando muchísima más energía que antes" y que "los niveles de carga son más bajos... ". Y por si fuera poco, "somos nuevos en esta fiesta, no lo olvidemos".

Pese a ello, Mike recuerda que este es un problema de muchos en la parrilla: "Vemos que muchos pilotos de otros equipos también se quejan de los cambios. Creo que está parcialmente relacionado con la situación general del reglamento". Eso sí, le recuerda a su equipo de trabajo algo obvio: "Tenemos trabajo que hacer".

Por último, el alemán ha optado por lanzar un mensaje de optimismo para sus pilotos: "Cuando puedes hacer más vueltas, nuevos temas aparecen". Ahora, al menos, pueden terminar las carreras.