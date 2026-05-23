El piloto madrileño se mete por primera vez en una Q3, en el Gran Premio de Canadá 2026, y manda un aviso

Carlos Sainz empieza a meter miedo. El piloto español sigue creciendo y si en los últimos grandes premios ya ha logrado meterse en los puntos, ahora ya llama la atención desde las clasificaciones. En la del Sprint del Gran Premio de Canadá 2026, que se disputa este sábado, el piloto madrileño saldrá entre los diez mejores con un Williams que aún no estaba para estas peleas, pero al que él ha metido ahí.

El propio Sainz reconocía que se había sentido muy bien, en especial en la SQ2, en la que se quedaba habitualmente y que esta vez ha superado gracias a una gran vuelta. "Ha sido una Clasificación Sprint muy buena para nosotros, sobre todo la SQ2, en la que di una vuelta muy buena, que me ha permitido pasar a la SQ3 por primera vez este año", destacaba el piloto de Williams.

El resultado confirma que la mejoría experimentada en el Gran Premio de Miami no era flor de un día y que los Williams van a más desde el arranque de temporada, en el que ocupaban una de las últimas posiciones de la parrilla.

A ello ha contribuido un Carlos Sainz, que se está mostrando más regular que Alex Albon en este inicio de campeonato y que mira al futuro con optimismo. "Muy contento", afirmaba el madrileño con lo que está viviendo en los últimos grandes premios. "La verdad es que está siendo un inicio muy bueno de temporada para mí, a nivel personal", añadía en el Circuito Gilles Villeneuve, donde hoy tratará de seguir avanzando y sacar más puntos a los 4 que ya tiene.

Los puntos, el objetivo de Carlos Sainz

Una tarea nada fácil, no tanto porque el RB de Lindblad -noveno- se lo pueda impedir, sino sobre todo porque las ocho primeras plazas las ocupan los favoritos, empezando por George Russell, que tiene la 'pole' y acabando por los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar, séptimo y octavo, respectivamente.

"A ver dónde estamos en el Sprint; y dónde podemos ir mejorando. Esa SQ3 es un mini premio para los esfuerzos que está haciendo el equipo para recuperar un poco la sensación", sentenciaba un Carlos Sainz que está ganando en confianza y eso le hace muy peligroso para sus rivales en la zona media.

Desde la décima posición, el primer objetivo de Sainz será frenar a los Audi de Hulkenberg y Bortoleto, que salen justo detrás de él y por delante de un Franco Colapinto que esta vez no ha estado a la altura de las clasificaciones anteriores, pero que ha demostrado que su Alpine es ahora mismo el mejor coche por detrás de las cuatro grandes escuderías.