Aston Martin no responde en Canadá y Fernando Alonso abandona en Montreal

El asturiano se quedó sin poder completar la carrera sprint tras detectar una serie de fallos. Lo hizo pensando en la 'Qualy' de la carrera larga, pero el viernes ya acabó estrellándose en la FP1 y su compañero Lance Stroll sufrió también problemas antes de comenzar

Una sí, dos no. Eso debió pensar Fernando Alonso cuando, a falta de las últimas vueltas, decidió abandonar la Sprint del Gran Premio de Canadá 2026. El asturiano se quedó sin completar una prueba más de esta fatídica temporada para él.

Pese al accidente que tuvo en la FP1, donde destrozó el morro de su monoplaza cuando ya había conseguido tiempo para entrar en la Q2, el bicampeón del mundo comenzó con ilusión la carrera corta del fin de semana. Partió como decimosexto pero llegó a ponerse hasta decimocuarto. Hasta que su AMR26 comenzó a emitirle señales negativas de nuevo. Y optó por no arriesgar a tres horas de la 'Qualy' para la carrera dominical.

Ya su compañero Lance Stroll, quien sí pudo acabar la prueba, evidenció problemas justo antes de comenzar. De hecho fue uno de los pilotos que tuvo que comenzar desde el pit lane.

Fernando Alonso, por su parte, abandonó en la vuelta 18 y esta fue su explicación tras bajarse de su monoplaza: "Sí, tuvimos algunas alarmas en el coche y algunos problemas de fiabilidad. Obviamente, la clasificación es dentro de tres horas, así que estábamos fuera de los puntos e intenté darle un poco más de tiempo a los chicos en el garaje".

El toque inicial con su pupilo Bortoleto

En la primera curva de la sprint, Alonso tuvo un pequeño toque con Gabriel Bortoleto, su pupilo y piloto de Audi, en plena melé de la salida. Y de dicho contacto salió dañado el alerón delantero del español, que perdió una parte del endplate. Y, a partir de ahí, todo comenzó a torcerse para el ovetense, que iría perdiendo posiciones.

Confirmado su abandono estratégico, pero al fin y al cabo uno más para su cuenta particular de este curso, ahora sólo un milagro del asturiano podría hacer acabar el fin de semana con las mismas sensaciones con las que había llegado a Montreal.

El piloto español sacó pecho a su llegada e intentó callar algunas bocas dejando claro quien es: "No mido nada. Soy el mejor. No necesito demostrar nada. No necesito sentir nada para creer que estoy al nivel adecuado. Si voy a una pista de karts y no soy el más rápido, entonces me preocuparé. Si me subo a un coche de GT y no soy el más rápido, me preocuparé, y cosas por el estilo. Mientras tanto, sigo haciendo eso y sigo siendo el más rápido, así que cuando llegue el fin de semana de Fórmula 1, será solo cuestión de tiempo que tenga un coche mejor".

Pues de momento tendrá que seguir esperando, porque Aston Martin no solo ha respondido a sus peticiones tras al parón sino que parece incluso menos fiable el AMR26 que en Miami, donde tanto Stroll como Alonso celebraban algunas mejoras y parecía que algo de luz se empezaba a ver al final del túnel verde en el que andan inmersos esta temporada.

Un accidente y un abandono han debido minar mucho la moral del bicampeón del mundo, quien ahora deberá firmar una 'Qualy' espectacular para soñar con su primer punto de la temporada.