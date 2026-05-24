F1 GP Canadá 2026 | Sigue en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz el Gran Premio de Canadá de F1

El quinto certamen de la temporada de Fórmula 1 finalizará con la carrera larga, una prueba en la que el madrileño comenzará en el decimoquinto lugar de la parrilla y el asturiano en el decimonoveno

¡Buenas noches! Arrancamos ya nuestro directo del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Montreal acoge la quinta parada del calendario y, tras lo visto durante el fin de semana, Mercedes volverá a imponer su dominio un domingo más. Eso sí, la pelea entre los dos componentes del equipo germano podría dejar sorpresas, como ocurrió en la carrera Sprint, donde el gran beneficiado fue Lando Norris, quien consiguió aprovechar el error de Antonelli y terminó segundo.

¡Un certamen de 70 vueltas! Cojan provisiones porque la tarde o noche, según desde donde lo sigan, promete ser muy larga en el Circuito Gilles Villeneuve.

Fernando Alonso está teniendo un fin de semana con caras y cruces. Es cierto que tuvo que retirar el coche en la sprint, pero sin duda, el Aston Martin ha dado un paso adelante y ojo, que él mismo pone una cifra del potencial que tiene antes de introducir nuevas piezas.

Carlos Sainz confía en poder pescar en río revuelto si llueve hoy en Montreal. De momento ha dejado de chispear en estos momentos en Canadá.

¡Momento para recordar la parrilla de salida! Poco más de diez minutos para que arranque la carrera.

El Gran Premio de Canadá afronta su prueba más importante y decisiva del fin de semana, la carrera larga. Un certamen que dará comienzo a las 22:00 hora española debido a las seis horas de diferencia que hay entre ambos países.

Y muy bien lo tendrán que hacer los españoles si quieren puntuar, porque el fin de semana ha sido poco agraciado con ellos. Especialmente, con Fernando Alonso, quien ya sabe lo que es estrellarse contra las protecciones y sufrir un abandono en el circuito de Gilles Villeneuve estos días.

El doble campeón del mundo de Fórmula Uno sale decimonoveno este domingo, pero tras la 'Qualy' manifestó que "si llueve mañana, será una carrera interesante", ya que este año aún no se ha competido con esas condiciones.

Alonso analiza cómo está yendo su Gran Premio de Canadá

Hemos dado algunos pequeños pasos en la dirección correcta, pero aún necesitamos mejorar nuestro rendimiento para pasar a la Q2 (la segunda ronda de la calificación)", declaró el ovetense demostrando, una vez más, que en positivismo no le gana tampoco nadie."En la prueba sprint, tuvimos un toque en la primera curva y, al final, tuvimos que retirar el coche", comentó Alonso, incombustible a los 44 años, con paternidad recién estrenada y que aún no ha decidido su futuro, aunque parece no gustarle la idea de retirarse de la F1 con las sensaciones negativas que experimenta en este arranque de curso, con un AMR26 muy flojo del que se esperaba muchísimo más.

"Será una carrera exigente para todos, pero habrá que ver qué es lo que podemos hacer", finalizó el piloto de Aston Martin después de la cronometrada principal de Montreal.

Carlos Sainz, de más a menos en Montreal

El español Carlos Sainz (Williams), que sale decimoquinto este domingo en el sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal que el sábado "fue un día mas complicado" para él.

"Progresamos bastante en lo que a la puesta a punto se refiere durante la noche y el coche tenía el ritmo para estar entre los doce primeros", afirmó el talentoso piloto madrileño.

"Pero en la última vuelta de la Q2 perdí algunas décimas en el primer sector, lo que resultó costoso, aunque sinceramente creo que la Q3 estaba fuera de nuestro alcance esta vez", explicó Sainz, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la Fórmula Uno, en la que afronta su duodécima temporada.

Sainz quiere lluvia también

De perdidos, al río. Viendo que lo tiene muy complicado para entrar en la zona de puntos, Sainz también prefiere que haya algo nuevo, como la lluvia, para ver si consigue dar la sorpresa: "Si llueve mañana, será la primera vez que rodemos con neumáticos de mojado con el nuevo reglamento", advirtió Sainz este sábado en Montreal.

"Va a ser un reto para todos los equipos el comprender los neumáticos y la distribución de la energía en condiciones de lluvia, así que será interesante ver cómo se desarrollan las cosas; y vamos a intentar sacar lo máximo posible de nuestra carrera”, manifestó Sainz tras la calificación para el Gran Premio de Canadá.