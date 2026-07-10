Alcaraz se borra de un nuevo torneo y acaba con los rumores

Tras saltar la alarma después de que el tenista murciano no apareciera en la lista de Montreal, Alcaraz ha querido tranquilizar a sus seguidores

Carlos Alcaraz se enfrenta este viernes a una revisión médica que va a marcar su futuro. De recibir el alta y confirmarse la total recuperación de la lesión que sufre en la muñeca derecha, el tenista murciano podrá apretar en sus entrenamientos y subir la intensidad de sus golpes con el fin en las mejores condiciones posibles al que es su principal objetivo: el US Open.

Según se había filtrado en las últimas semanas, la idea de Alcaraz tras perderse casi toda la gira de tierra batida y toda la de hierba era reaparecer en el arranque de los torneos norteamericanos en pista rápida. El lunes se cerraron las listas de los dos primeros (Washington y los Cabos) y él no aparecía inscrito, por lo que se deducía que concentraría los torneos previos al US Open en los dos Masters 1.000.

La preocupación llegó este jueves cuando Tennis Canada daba a conocer la lista de jugadores inscritos para el National Bank Open 2026 -Master 1.000 de Montreal- y Alcaraz no estaba. En el caso de un Master 1.000, todos los tenistas que entran por ránking están inscritos, ya que hay obligación de jugarlo. En caso de que no vayan a jugar, se van borrando, por lo que confirmaba que había sido el propio Carlos Alcaraz el que había rechazado jugarlo.

LA única baja confirmada en el Master 1.000 de Canadá

Es el único tenista de los 71 primeros del ránking que se ha dado de baja con este corte. Un número de ausencias que, previsiblemente, aumentará conforme se acerque el certamen.

La baja de Carlos Alcaraz le dejaba con el torneo de Cincinnati, que arranca el 13 de agosto, como única posibilidad de debutar antes del US Open. Pero más que eso hacia albergar dudas sobre su recuperación.

Alcaraz disipa las dudas lógicas

Ha sido el propio tenista murciano el que ha querido acabar de forma radical con esas posibles dudas o rumores tras conocerse su ausencia de Montreal.

El de El Palmar publicó, en sus perfiles de redes sociales, unas imágenes de él entrenándose a mayor intensidad. Alcaraz golpeaba la pelota con la mano lesionada y con mayor potencia, y, además ejecutó varios servicios.

Y ha dejado un mensaje tranquilizador. "Por el buen camino", escribió en su cuenta. Aunque hasta hoy no se sabrá finalmente si puede dar el paso adelante necesario, todo hace indicar que sí lo hará y que tendrá un mes para ponerse a punto antes de cruzar el Atlántico para empezar a jugar en Cincinnati. Su idea es, en este tiempo, seguir preparándose y mejorando en casa y ya la última semana viajar a Estados Unidos.