Jannik Sinner - Novak Djokovic: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de semifinales en Wimbledon 2026

Jannik Sinner y Novak Djokovic disputan este viernes el partido más deseado desde que se sorteó el cuadro final de Wimbledon

Todos querían un Jannik Sinner - Novak Djokovic en semifinales de Wimbledon. Y lo van a tener. El partido más deseado desde que tuvo lugar el sorteo del cuadro final hace dos semanas se volverá a vivir seis meses después de que ambos tenistas se vieran las caras en Melbourne y el serbio dejara a Sinner sin posibilidad de revalidar su título en el Open de Australia.

Ahora llegan en las mismas condiciones. Con Djokovic queriendo apuntarse su título número 25 de Grand Slam y a apenas dos pasos de conseguirlo. Y un Sinner que defiende el otro gran título que logró el pasado año.

Pese a estar muy destacado en la lucha por el número uno, para Sinner también es muy importante, ya que no ha logrado este año meterse en ninguna de las finales de los dos primeros Grand Slam. Y su gran rival, Carlos Alcaraz, puede ya volver para el próximo en Nueva York.

Jannik Sinner ha sido el verdugo de Djokovic desde que le ganara su primer partido importante en el Open de Australia de 2024. Desde entonces, de seis partidos disputados, Djokovic sólo ha ganado el último y, además, ante el italiano es de los pocos con los que pierde el cara a cara en los duelos individuales (6-5).

En Wimbledon, además, el italiano lleva menos horas sobre la pista que su rival. Ante Kecmanovic, en su debut, perdió dos sets, pero desde entonces no ha vuelto a ceder ninguno. Djokovic, por su parte, sólo ha ganado un encuentro en tres sets, el de la segunda ronda ante Tsitsipas. Y, en cuartos, tuvo que jugar cinco sets ante Felix Auger-Aliassime. Un duelo que se resolvió en el 'match tie break'.

¿A qué hora se juega el Jannik Sinner - Novak Djokovic?

El partido entre Jannik Sinner y Novak Djokovic correspondiente a las semifinales masculinas de Wimbledon 2026 tendrá lugar este viernes 10 de julio. El encuentro se disputa en el segundo turno de la pista central, a la finalización del duelo entre Fery y Zverev, que arranca a las 14:30 horas -hora peninsular española-, por lo que el choque entre el italiano y serbio podría comenzar sobre las 17:00 horas.

Dónde ver por TV y online el partido de Jannik Sinner y Novak Djokovic en Wimbledon 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se pueden ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tiene su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también se han habilitado hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias, sobre todo en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.