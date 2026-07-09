El hijo de un mito, campeón de Wimbledon, se abre paso en All England Tennis Club

Veinticinco años después de que Lleyton Hewitt se coronara en Wimbledon con 21 años, su hijo Cruz ha dado la gran sorpresa en el torneo júnior

El arranque del siglo XXI vivió un cambio de hegemonía en el tenis mundial después de que el dominador de la última década del pasado siglo, Pete Sampras, empezara a dejar paso a otros en sus últimos años de carrera.

Fueron unos años en los que hubo varios números uno y muchos campeones de Grand Slam diferentes hasta que llegó Roger Federer para imponer su tiranía antes de que se unieran a él, primero, Rafa Nadal y, luego, Novak Djokovic.

El gran beneficiado de esa época de cambio fue un joven Lleyton Hewitt que, durante dos temporadas, se aseguró el número uno del mundo cuando aún era muy joven. El australiano llegó en el momento justo, ya que, poco después, perdió esa privilegiada posición y las lesiones fueron apagando poco a poco su carrera.

Esos momentos e la cúspide le dieron para ganar Wimbledon en 2002 con 21 años y el US Open un año antes, con 20. Aparte de lo que ahora son las ATP Finals durante esos dos años o la Copa Davis por dos veces. En el Open de Australia siempre se mostró activo, pero cuando por fin alcanzó la final en 2005, Federer ya estaba en todo lo alto y era inalcanzable para él. Aún tardaría en retirarse oficialmente mucho tiempo, en 2016, pero sus apariciones fueron espaciándose en el tiempo y sus triunfos descendieron drásticamente.

Pronto dio el paso a los banquillos y a la capitanía del equipo australiano de Copa Davis, que le ha mantenido activo y visible en los torneos de tenis. Especialmente cuando juega Alex de Miñaur, el gran referente actual del tenis australiano.

Cruz Hewitt reivindica su apellido

En la hierba fue el que acabó con la hegemonía de Sampras y ahora ve cómo el apellido Hewitt vuelve a brillar sobre el césped de Wimbledon. Su hijo Cruz, que ya ha debutado en torneos del ATP Tour y Grand Slam a sus 17 años, se ha clasificado para cuartos de final júnior del torneo londinense.

Lo ha hecho, además, derrotando al segundo favorito del certamen juvenil, el alemán Jamie Mackenzie, al que ha derrotado con claridad 6-3 y 6-4. El jugador australiano mostró sus cualidades sobre hierba y también su experiencia en el circuito internacional, donde ahora mismo ocupa el puesto 606 del mundo. Cruz Hewitt venía de jugar la fase de clasificación del ATP Challenger de Dublín y, este mismo año, ya fue cuartofinalista en Brisbane en otro torneo de estas características. Tras vencer a Mackenzie. Cruz se enfrenta este jueves al búlgaro Dimitar Kisimov, noveno favorito del torneo.

Charo Esquiva, última española en caer

En este certamen júnior han sido varios los tenistas españoles que han tomado parte, aunque no han tenido fortuna y ya no queda ninguno en competición. Charo Esquiva, décima favorita, era la última en caer, en su caso en octavos de final ante la estadounidense Jenae Preston (6-2 y 6-4).

Antes que ella también habían caído los españoles Tito Chávez, Eduald González y Valentín González-Galiño en el cuadro masculino y Paola Piñera en el femenino. En dobles, González-Galiño ha sido el último en caer, formando pareja con el norteamericano Tanishk Konduri, en octavos de final de esa modalidad.