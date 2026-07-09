Carlos Alcaraz se agarra a Fery

El tenista británico, la sensación de esta edición de Wimbledon, es el último obstáculo de Alex Zverev

Si hay un jugador al que se podía esperar en semifinales de Wimbledon después de la confianza que ganara en Roland Garros, ése era Alexander Zverev. El tenista alemán parece haberse quitado una carga enorme de no haber vencido nunca en un Grand Slam y ha pasado en tres meses de salir derrotado a las finales, como la del Mutua Madrid Open, a vencer a jugadores a los que les costaba mucho.

Siete derrotas consecutivas acumulaba con Taylor Fritz antes de que se vieran las caras en los cuartos de final de esta edición de Wimbledon. El norteamericano, además, llegaba preparado para un torneo en el que se veía con verdaderas opciones de ganar por la ausencia de Alcaraz, que le había 'liberado' algo su parte del cuadro. Y, sin embargo, Zverev le pasó por encima y le ganó con comodidad sin perder un set por 6-4, 6-4 y 6-2.

No podrá repetir la final de París junto a su amigo Cobolli porque se le ha metido por medio el héroe local, un Arthur Fery al que nadie esperaba en la segunda semana de Wimbledon cuando entró en el torneo como invitado y como 114 del mundo. Pero que, al igual que Zverev con Fritz, dio un repaso al finalista de Roland Garros y le superó en tres sets (6-4, 7-6 y 6-9).

Fery, aupado por el público inglés, se ha ido creciendo con el paso de las rondas y ha ofrecido su mejor tenis en los dos últimos encuentros. Y ahora es la única barrera que hay entre Alex Zverev y el número dos del mundo.

El tenista alemán superará a Carlos Alcaraz en la clasificación mundial si logra este viernes vencer al ídolo local. Hace apenas tres meses, a ambos les separaban más de 5.000 puntos, pero Alcaraz defendía el título de Roland Garros y Roma o la final de Wimbledon, entre otros, y ha cedido mucha ventaja con el tenista más en forma en este momento.

Alcaraz 'juega' la semifinal de Wimbledon

Mientras el tenista español define este viernes si está completamente recuperado o no de su lesión en la muñeca, en Londres se estará jugando otro partido que le afecta indirectamente.

Pese a que nunca se han enfrentado, Alexander Zverev sabe la que le espera en semifinales. "La primera vez que le vi jugar -a Fery- fue en Australia, cuando ganó a Cobolli en la primera ronda. Vi ese partido y ya entonces me impresionó mucho, tiene una técnica muy limpia y unos golpes de fondo muy limpios, ya me pareció un muy buen jugador. Quizá sea una pequeña sorpresa que esté en semifinales, pero creo que se lo merece. Las victorias que ha conseguido y la forma en la que remontó varios partidos han sido fantásticas. Es una gran historia", avisa el alemán, quien asegura que "analizará" el juego de su rival a fondo para no llevarse una sorpresa.

Arthur Fery se ve capacitado

Arthur Fery, por su parte, no se ve intimidado por el reto que le espera. En su cabeza no estaba estar aquí y eso es una ventaja que le quita presión. La confianza que demostró ante Flavio Cobolli confirma su peligrosidad. Con poco que perder, añade más presión a su rival, que parte como claro favorito.

"He mejorado mucho mi juego defensivo y también mi capacidad para enfrentarme a grandes sacadores. He aprendido a aceptar que a veces voy a recibir muchos aces y que eso pone más presión sobre mis juegos al servicio. Creo que soy un gran restador y trato de ejercer presión desde ahí", señala el británico sobre lo que ha mejorado últimamente y que le ha llevado hasta aquí.

Fery se ve listo para afrontar un reto como éste. "En los partidos anteriores estuve cerca de perder, pero conseguí seguir luchando y obligar a mis rivales a ganar el partido. Aquí tengo, además, al público de mi lado, algo que ayuda muchísimo en la Pista Central. Intento utilizar ese apoyo en los momentos importantes para añadir un poco más de presión al rival y volveré a intentarlo el viernes. Zverev supone un paso más, pero estoy preparado para ello. No tengo nada que perder. Voy a salir a la pista, hacer mi juego, creer en mí mismo y veremos hasta dónde me lleva", advierte el tenista de origen francés, que ya se ha asegurado dar un salto hasta los 40 mejores del ránking.