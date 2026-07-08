Carlos Alcaraz, en vilo con su lesión

Este viernes, una revisión médica dictaminará si el tenista está totalmente recuperado o aún debe ir con precaución en su puesta a punto; en ese caso podría retrasar más su regreso

Con el inicio de Wimbledon, Carlos Alcaraz publicó una imagen esperanzadora en la que se le veía entrenando sin muñequera ni otra protección en su brazo, aunque a un ritmo lento, que esperaba ir subiendo en los días siguientes. El objetivo, según había hablado su entorno, era llegar a la primera semana de la pista rápida norteamericana, aunque sólo como punto de partida, ya que el objetivo real es llegar al US Open en la mejor de las condiciones posibles.

La opción de jugar esa primera semana de torneos de pista rápida, que es la última de julio, ya no va a poder ser salvo que Carlos Alcaraz pida un 'wild card'. Este lunes se cerraron las listas de Washington y Los Cabos y, en ninguno de ellos, estaba inscrito el tenista español. Eso podría significar que estaba esperando algo o, lo más lógico, que se va a reservar para los dos Masters 1.000 previos al US Open y no va a forzar en más torneos de la cuenta.

Eso retrasaría su regreso una semana, a la que va del 3 al 9 de julio, en la que empieza el Master 1.000 de Toronto. Luego llegarían Cincinnati. Ambos se completarían en tres semanas. Y, tras una de paréntesis, se jugaría el US Open.

La fecha clave para Alcaraz: 10 de julio

Esa fecha clave a la que podría estar esperando Carlos Alcaraz es este viernes 10 de julio. Según publica La Verdad de Murcia, el tenista de El Palmar va a pasar ese día una revisión médica que dictaminará los siguientes pasos. Si está todo OK y recibe el alta médica, empezará ya a incrementar el ritmo y a golpear la bola con normalidad para poder llegar físicamente a todo en las cuatro semanas siguientes.

Los que en estos meses han podido hablar con él, entre ellos Rafa Nadal y el capitán de Copa Davis, David Ferrer, han sido los que han desvelado la paciencia con la que el jugador murciano se está tomando su recuperación y lo convencido que está de que debe estar totalmente superada la lesión antes de volver a competir. El propio Nadal aclaraba que su lesión no se volvería crónica y no tenía opciones de recaer siempre que la recuperación sea completa.

El tenista murciano no quiere precipitarse ahora

Por eso no quiere precipitarse. En este sentido, los diferentes entrenadores que han hablado sobre ello, el último el ex de las hermanas Williams Rick Macci, han alabado esa moderación y tranquilidad con la que se ha tomado su vuelta cuando en el momento de lesionarse defendía más puntos que nadie y estaba peleando por el número uno del mundo. Ahora podría volver, incluso, como número 3, algo que ocurriría si Alex Zverev llega a la final de Wimbledon. Ni eso parece que le vaya a afectar. Volverá si este viernes le dan el visto bueno. O si en los entrenamientos de las próximas semanas, una vez recibido el OK, no detecta ningún dolor.

Andy Murray señaló hace unos días que el problema podría estar en los nuevos materiales con los que se juegan actualmente, especialmente las raquetas, mucho más ligeras que hace unos años, y las cuerdas. Sea eso u otro el motivo, también tendrán que estudiar eso para que la situación no se vuelva a repetir en los años venideros.