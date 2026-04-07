García Plaza sigue sin poder contar con Azpilicueta: las opciones del Sevilla en el eje de la zaga

La buena noticia de la sesión de este martes fue la presencia de Rubén Vargas con total normalidad, mientras que Sow comenzó el entrenamiento pero se tuvo que retirar antes de tiempo tras las duras entradas que sufrió ante el Oviedo

No hay descanso que valga. La crítica situación del Sevilla FC obliga a Luis García Plaza a buscar soluciones a marchas forzadas. Nada mejoró el equipo nervionense en el estreno del técnico madrileño en su banquillo, por más que los errores de Nianzou, una vez más, le sirvan como atenuante. Con ocho 'finales' por delante y el descenso a solo dos puntos de distancia, solo queda trabajar y trabajar para tratar de variar el rumbo de un conjunto a la deriva. Por ello, la plantilla no gozará del habitual día de asueto esta semana, con la mente puesta en el vital choque del próximo sábado ante el Atlético de Madrid en el Sánchez-Pizjuán.

Así, García Plaza ha vuelto a dirigir este martes un nuevo entrenamiento en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios donde una de las principales noticias ha vuelto a ser la ausencia de César Azpilicueta. El defensor navarro, el más fiable del plantel cuando ha estado disponible, sigue renqueante de la sobrecarga que le obligó a pedir el cambio ante el Valencia antes del parón. Más de dos semanas después continúa sin dejar atrás su enésimo problema físico y su concurso ante los colchoneros a día de hoy es una incógnita.

Retrasar a Gudelj o apostar de inicio por Castrín

La motivación de medirse a su ex equipo puede hacer que el pamplonés apriete para llegar a la cita, pero será su evolución en los próximos días la que despeje la incertidumbre, restando aún tres sesiones por delante. Lo que sí está claro es que Nianzou no estará por sanción, al igual que Carmona, por lo que García Plaza deberá elegir a un nuevo acompañante para Kike Salas en el eje de la zaga, con Gudelj o Castrín, al que dio minutos en Oviedo, como opciones más factibles, pues no parece que Fábio Cardoso y Gattoni tengan posibilidades reales de entrar directamente en el once.

La buena noticia, por su parte, vino de la mano de Rubén Vargas. El chileno, llamado a ser uno de los que tiren del carro en este complicada situación, hizo saltar de nuevo las alarmas en el Carlos Tartiere al retirarse en la segunda mitad con una sobrecarga. Sin embargo, este lunes se ha ejercitado con total normalidad y en principio debe ser de la partido ante el conjunto colchonero.

Precavidos con Sow

Más prudencia hay que tener con su compatriota Djibril Sow, que tuvo que ser sustituido en el descanso tras sufrir dos duras entradas en su tobillo, la última de ellas al final de la primera mitad por parte de Sibo, lo que llevó a García Plaza a reclamar la expulsión del jugador carbayón. Como anunció el técnico, el centrocampista acabó con la zona muy hinchada tras el encuentro, provocándole un leve esguince, pese a lo cual ha podido iniciar junto a sus compañeros el entrenamiento de hoy. A los pocos minutos, sin embargo, tuvo que retirarse al sentir molestias, por lo que queda pendiente de evolución.