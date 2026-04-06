Mínimo consuelo y decisiones drásticas para otra semana clave en Nervión

Confianza en que la sobrecarga de Vargas y el esguince de Sow no deriven en lesiones importantes para que ambos puedan estar ante el Atlético de Madrid; doble sesión en el Pizjuán y nada de descanso

El Sevilla FC ha vuelto al trabajo este lunes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y no descansará esta semana antes de recibir el próximo sábado 11 de abril a las 21:00 horas al Atlético de Madrid en una jornada 31ª de LaLiga que se convierte en una nueva final para los nervionenses, a dos puntos del descenso tras caer en Oviedo y ganar el RCD Mallorca sobre la bocina al Real Madrid. Así, el nuevo míster blanquirrojo, Luis García Plaza, ha dispuesto una sesión vespertina de recuperación pocas horas después de volver a la capital andaluza en un vuelo recibido de forma airada por un grupo de aficionados.

El martes y el jueves, el trabajo arrancará a las 10:30 h en los anexos al Estadio Jesús Navas, mientras que miércoles y viernes tocará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con la única variación de franja horaria ya pasado mañana (a las seis de la tarde). El departamento de comunicación del club hispalense confirmaba que este 7-A hablará en la sala de prensa del recinto de la Carretera de Utrera el capitán, Nemanja Gudelj, a eso de las 12:30 horas, mientras que el madrileño analizará el choque contra sus paisanos en ese mismo horario pero el día de la víspera y en 'La Bombonera'.

La mejor noticia, acaso la única, es que reina el optimismo en las filas del Sevilla FC en cuanto al estado físico de Djibril Sow y Rubén Vargas, que tuvieron que retirarse con molestias del Carlos Tartiere. En principio, ambos internacionales suizos deben reincorporarse al grupo a lo largo de la semana y estar disponibles contra los colchoneros, ya que el mediocentro tiene un esguince leve de tobillo tras el pisotón sufrido por parte de Fede Viñas, mientras que la contractura en los isquios del extremo tampoco preocupa en exceso. Vuelve de sanción Lucien Agoumé y será duda César Azpilicueta. Están descartados el lesionado Marcao Teixeira, así como los castigados José Ángel Carmona y Tanguy Nianzou.

Cambio de ubicación para el banquillo local en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Aunque pueda parecer más anecdótica, otra de las decisiones de Luis García Plaza ha sido la de reubicar el banquillo local en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que mantiene su actual reparto desde que Carlos Salvador Bilardo optase por permutarlo para acercarse al Gol Norte, donde residen los hinchas más calientes del Sevilla FC. En la tesitura actual, con tres derrotas consecutivas y cinco jornadas sin ganar, lo que ha dejado el descenso a sólo dos puntos de distancia, puede ser arriesgado sentir esa presión a menos metros, aunque el míster madrileño, según avanza 'Zona Mixta', ha querido variar una dinámica que impera desde mediados de los 90.