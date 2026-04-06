LaLiga interviene con "máxima firmeza" en el hostil recibimiento al Sevilla

La patronal condena los "insultos, coacciones y amenazas" sufridas por los directivos y jugadores del Sevilla a la llegada a la capital hispalense y anuncia que denunciará los "graves hechos" en busca de los responsables

La derrota del Sevilla en Oviedo provocó capítulos de máxima tensión en la llegada del equipo al Aeropuerto de San Pablo y también en la ciudad deportiva cuando los futbolistas se subieron en sus coches para regresar a casa.

De ese modo, varios aficionados, en su mayor parte encapuchados, se desplazaron al aeródromo para increpar a los futbolistas y la plana mayor de la entidad por la situación desesperada del equipo a nivel institucional y deportivo.

Así, se lanzaron reproches, insultos y amenazas a los miembros de la expedición en un clima de suma crispación que requirió presencia policial para evitar males mayores, siendo uno de los peor parados Gudelj, en el punto de mira de los cánticos de los hinchas en cuestión.

Comunicado de LaLiga por los incidentes en Sevilla

Horas después de lo ocurrido, LaLiga ha decidido intervenir y salir al paso de lo sucedido a través de una condena oficial. De esa forma, la patronal se ha posicionado claramente en contra de la actitud de las personas que mostraron su indignación en la vuelta del equipo a la capital hispalense después de confirmar su candidatura al descenso.

En este sentido, LaLiga, por medio de un comunicado, rechaza tajantemente los hechos y asegura que actuará en consonancia con una denuncia para preservar la integridad de los profesionales.

"LALIGA condena las amenazas, insultos e intimidaciones contra jugadores, técnicos, directivos y empleados de los clubes profesionales", señala LaLiga por medio de un escrito en el que anuncia acciones contra los protagonistas del incidente.

"LALIGA, tras los acontecimientos ocurridos ayer en Sevilla, procederá a denunciar los graves hechos producidos y colaborará con las autoridades para identificar a los responsables", revela la patronal como advertencia para todos aquellos que sobrepasen los límites a la hora de evidenciar su enfado e impotencia por el rendimiento de su equipo.

"Quien traspasa la línea de la crítica y entra en la amenaza, la intimidación o el acoso deja de actuar como aficionado y pasa a actuar como violento. Y frente a los violentos, LALIGA actúa y actuará. Se acabó la impunidad frente a este tipo de conductas. La pasión por unos colores jamás puede convertirse en excusa para amenazar, humillar o sembrar el miedo.", avisa el organismo liderado por Javier Tebas, que se muestra inflexible con este tipo de conductas y que ha reaccionado casi de forma inmediata a los momentos de tensión vividos en el regreso del Sevilla a la capital hispalense tras la dolorosa sufrida en el Carlos Tartiere.

Este comunicado ha tenido múltiples respuestas, algunas de ellas en desacuerdo con la postura oficial de la LaLiga en este caso en concreto o por los términos utilizados.