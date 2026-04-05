El Braga avisa al Betis a cuatro días de los cuartos de final de la Europa League

El rival europeo recibe el miércoles a los verdiblancos tras ganar el domingo fuera de casa, con una dinámica opuesta a la heliopolitana y doble amenaza española

Tras prolongar su racha negativa en LaLiga con su sexta jornada sin ganar con el empate ante el Espanyol, el Betis centra su atención ya en la cita fundamental del próximo miércoles contra el Sporting Clube de Braga, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Europa League.

Los verdiblancos se desplazarán al norte de Portugal con la intención de sumar un resultado que le permita afrontar una semana después la vuelta con ciertas garantías, para lo que debe mejorar las prestaciones evidenciadas en el torneo doméstico, sobre todo en el acierto arriba.

Y es que, aunque a priori el Betis afronta la eliminatoria con el cartel de favorito, tendrá enfrente a un rival que llega en buen estado de forma y bien posicionado en la tabla de la Primeira Liga, justo por detrás de los tres grandes del país: Oporto, Sporting y Benfica.

Triunfo ayer y racha positiva del Braga

Así, los de Carlos Vicens ocupan la cuarta plaza, que le permitiría repetir en Europa, en esta ocasión en la Conference League, merced a una racha positiva de resultados, contraria a la bética. En este sentido, suma siete triunfos en los últimos diez encuentros, y ha sufrido una sola derrota, ante el Oporto, en las cinco jornadas más recientes.

De ese modo, el Braga recibirá al Betis después de haber conseguido ayer una victoria importante en el feudo del Moreirense con un solitario gol en el 24' del futbolista español Fran Navarro, que ya suma 11 dianas en el presente curso.

Con este triunfo, los 'Guerreros de Miño' suman 49 puntos y aumentan a tres su renta sobre el quinto clasificado, un Famalicao que empató en el terreno de juego del Oporto (2-2).

Carlos Vicens, con la mente puesta también ya en la cita histórica contra el Betis, desplegó este once en el triunfo contra el Moreirense: Lukás Hornicek, Gustaf Lagerbielke, Sikou Niakaté, Bright Arrey-Mbi; Víctor Gómez, Gorby, Joao Moutinho, Gabri Martínez; Pau Víctor, Fran Navarro y Ricardo Horta.

Dos futbolistas españoles con 11 goles, doble amenaza para el Betis

Rodrygo Zalazar, máximo anotador del equipo con 22 tantos, se perdió el choque por los problemas físicos que arrastra del duelo con el Oporto y está entre algodones de cara al miércoles, si bien el Braga dispone de otros recursos ofensivos importantes, pues Ricardo Horta registra 19 goles y los españoles Fran Navarro y Pau Víctor 11 cada uno.

Cabe recordar que el equipo portugués eliminó en octavos de final al Ferencváros húngaro tras remontar en casa (4-0) el 2-0 de la ida.