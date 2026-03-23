El Braga, un calco antes del parón y sin cambios en la fecha de la vuelta

Los bracarenses, que dibujan una trayectoria idéntica a la de su rival (un triunfo, un empate y dos derrotas), se juegan volver a Europa tres días después de visitar La Cartuja

El Sporting de Braga, rival del Real Betis en los cuartos de final de la Europa League, también se marchó con derrota al parón de selecciones al perder, como los verdiblancos en San Mamés, por 1-2, aunque en casa y contra el Oporto, que remontó con tantos de William Gomes y Sekou Fofana, dos de los recambios que saltaron desde el banquillo, el gol de Rodrigo Zalazar de penalti al poco de la reanudación. De hecho, 'Os Guerreiros do Minho' dibujan una trayectoria idéntica a la de los heliopolitanos: dos derrotas, un empate y una sola victoria en sus cuatro últimos duelos oficiales.

A 26 puntos del líder, el propietario de 'Do Dragao', y casi 20 (en concreto, 19) de sus dos perseguidores, Sporting CP y Benfica, el Braga se jugará su acceso a la ronda previa de la Conference League tan sólo tres días después de la vuelta en La Cartuja, pues recibe al quinto, el Famalicao, que está a punto, tras el 1-2 de la ida en Vila Nova. Defienden los rojiblancos tan privilegiada plaza, que aún puede dar más réditos si porteños o sportinguistas, que se enfrentan entre sí en una de las semifinales, ganan la Taça de Portugal al que sobreviva de las dos sorpresas del torneo, Torreense y Fafe, con lo que correrían un turno los billetes.

La fecha de la vuelta de cuartos de la UEL no se mueve del 16 de abril

Aunque los rumores arrecian, el Real Betis no tiene constancia de que la RFEF haya solicitado a la UEFA que, como la ida, la vuelta de los cuartos de final de la Europa League se adelante al miércoles para que haya un margen mayor de preparación de la final de la Copa del Rey, que se jugará en La Cartuja a las 21:00 horas del sábado 18-A, a la sazón Preferia de Sevilla.

El caso es que la organización de ese Atlético de Madrid-Real Sociedad estuvo mal gestionado desde el principio, debiendo reubicarse del 25 de abril a la semana anterior al ser imposible montar un dispositivo de seguridad suficiente para atender a un Sábado de Feria, la citada magna cita deportiva y el GP de Jerez de motociclismo. La Española asumió el riesgo de concentrar los trámites previos en menos de 48 horas, cruzando los dedos para el que césped esté en condiciones. Y, a esta hora, se da por hecho que el Real Betis-Sporting de Braga será el jueves 16-A a las nueve de la noche.