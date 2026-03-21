Sofyan Amrabat ya es "historia" en verdiblanco

El pivote de Huizen se muestra "orgulloso" de formar parte de la primera plantilla que se clasifica para los cuartos de final de la Europa League

Se quedará en Sevilla durante el parón de selecciones para afianzar su recuperación, ya que el nuevo seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, ha tenido a bien no convocarle. La mejor de las noticias tras cuatro meses de baja en los que, salvo los dos partidos y medio que forzó en la Copa de África, su lesión en la pierna derecha fue pasando de la tibia al tobillo, obligándole a pasar por el quirófano a finales de enero. Dos meses después, Sofyan Amrabat volvía por la puerta grande siendo titular en la final ante el Panathinaikos.

"113 días después... Alhamdulillah (gracias a Dios) estoy de vuelta. Orgulloso de ser parte de la historia del Real Betis. Cuartos de final de la UEFA Europa League. Gracias a los fans por el cariño, la cálida bienvenida y el increíble ambiente. Eid Mubarak (Feliz Ramadán) a todos mis hermanos y hermanas alrededor del mundo", escribía tras el encuentro el de Huizen, que, pese a una contusión, forma parte de la citación liguera para San Mamés, donde seguramente no salte desde el inicio.

Por las rotaciones propias de Manuel Pellegrini cuando regresan las obligaciones intersemanales y la pista que ha dado el chileno en sala de prensa acerca de los próximos retornos a Isco Alarcón y Giovani Lo Celso, a quienes se espera (antes seguramente el rosarino) tras el parón, con vistas ya al duelo en casa contra el RCD Espanyol del Sábado Santo. Y es que el míster verdiblanco entiende que, por lo complejo de sus lesiones (la del costasoleño, muy similar a la de Sofyan Amrabat), cuando estén disponibles no podrán jugar dos partidos por semana.

Colaboró en el primer gol y marcó el segundo al filo del descanso ante el Panathinaikos

Fue decisivo Sofyan Amrabat en el triunfo del Real Betis ante el Panathinaikos que sirvió a los verdiblancos para clasificarse para los cuartos de final de la Europa League. La web especializada 'Sofascore' le otorga una nota de 8 sobre 10, sólo superado por su compañero Antony Matheus dos Santos (9,1) y el meta de los griegos Alban Lafont (8,5).

No en vano, amén de brillar en los apartados habituales, descolló de cara a puerta con un golazo para firmar el 2-0 al filo del descanso, habiendo colaborado también en el primero (entrega al 'Cucho' Hernández un balón robado por Ricardo Rodríguez para que el colombiano lo estrelle en el larguero y marque a placer Aitor Ruibal). Promedió un 94% de acierto en el pase, atinó en 3/4 de los intentos en largo y aportó cuatro recuperaciones, dos despejes, una entrada ganada (la que intentó) y 2/3 de duelos terrestres conseguidos.