Amrabat, entre algodones, 'reactiva' su fichaje por el Betis de inmediato

El Betis aparcó sus intenciones de cara a verano a la espera de su vuelta, pero su regreso estelar ha disipado las dudas de raíz y, dentro de los plazos marcados, jugará sus cartas para retenerle

Sofyan Amrabat regresó a los terrenos de juego por la puerta grande en una noche mágica e histórica para el beticismo por el autoritario pase a cuartos de final de la Europa League al golear por 4-0 al Panathinaikos.

Así, tras volver de una larga lesión y quedarse en el banquillo ante el Celta, el marroquí lideró la remontada del Betis por su enorme trabajo en el centro del campo y un golazo decisivo para darle la vuelta a la eliminatoria al borde del descanso.

Golazo y estadísticas sensacionales que disipan dudas

En los 63 minutos que estuvo sobre el campo, Amrabat, despedido con una gran ovación, acumuló el 6,5% de la posesión -el cuarto del partido-, acertó en el 94% de los pases, uno de ellos clave, reflejo de su enorme seguridad, realizó dos despejes, solo fue regateado en una ocasión y anotó en su único disparo a puerta, erigiéndose, además, en la referencia tanto en la contención como en la circulación.

Una actuación estelar que disipa de inmediato las dudas que habían surgido acerca de negociar su fichaje una vez que concluya el acuerdo de cesión con el Fenerbahçe. Y es que en Heliópolis, como ha informado esta redacción en varias ocasiones, aparcaron sus intenciones a la espera de su vuelta por sus problemas físicos y de contemplar su rendimiento de aquí al final de la competición.

El Betis tratará de rebajar las exigencias del Fenerbahçe

No obstante, solo ha bastado un partido para confirmar su peso específico en el equipo y la necesidad de hacer un esfuerzo dentro de márgenes razonables para hacerse con sus servicios a título definitivo, por lo que, dentro de unos plazos marcados, el Betis jugará sus cartas para retenerle.

En su momento se filtró desde Turquía que el club estambulita no lo dejaría salir por menos de los 12 millones de euros que pagó el pasado verano con la ejecución de la obligación de compra.

En Heliópolis esperan rebajar esa cantidad con el apoyo del futbolista, que no desea volver a Fenerbahçe y está a gusto en La Palmera. Es obvio que su futuro dará mucho que hablar en los próximos meses.

Tratado por los médicos tras el choque

Cabe apuntar que tras ser cambiado, Amrabat fue tratado por los servicios médicos del club, que le pusieron un paquete de hielo en las piernas, posiblemente cargadas tras tanta inactividad. Al final del choque, se le preguntó al respecto a Pellegrini, que fue prudente al respecto: "Esperemos que no sea nada, veremos después".

A priori es algo completamente normal y no debería tener problemas para estar disponible para el choque contra el Athletic en San Mamés como pieza clave en el centro del campo bético.