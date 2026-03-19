El nuevo seleccionador de Marruecos da un respiro al Betis con Sofyan Amrabat

Mohamed Ouahbi ha convocado a Ez Abde para los dos encuentros en los que el técnico debutará en el cargo de la sorprendente y flamante campeona de la Copa de África; pero ha dado descanso a Sofyan Amrabat para que pueda seguir recuperándose. El pivote reaparece este jueves con la camiseta de las trece barras, como titular ante el Panathinaikos

El nuevo seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, ha concedido un respiro al Real Betis con el aún renqueante Sofyan Amrabat, a quien ha dejado fuera de la lista de convocados para los amistosos de preparación para el Mundial de 2026 ante Ecuador, del próximo 27 de marzo en Madrid, y contra Paraguay, el 31 de marzo en Lens (Francia). Unas horas después, el pivote se ha convertido en la gran novedad del once titular de Manuel Pellegrini para buscar la remontada ante el Panathinaikos FC en la UEFA Europa League.

El sucesor de Walid Regragui ha explicado que el mediocentro defensivo no ha sido citado debido a que se encuentra aún recuperándose de esa lesión en el tobillo que ya echó por tierra todos sus esfuerzos para intentar ayudar a su selección en la pasada Copa de África. El nuevo adiestrador de los 'Leones del Atlas' sí ha contado con el también verdiblanco Ez Abde entre los 28 citados para el que será su debut en el cargo.

En este primer parón del año también se irán Cédric Bakambu, que jugará la repesca mundialista de la FIFA con la República Democrática del Congo, y Ricardo Rodríguez, para dos amistosos con Suiza. Antony dos Santos sigue sin contar para la Brasil de Carlo Ancelotti y tendrá descanso para reposar su pubalgia. Luego, aún está por ver qué ocurre con las listas de Colombia (Cucho Hernández y ¿Nelson Deossa?) y de México, donde podría debutar el nacionalizado Álvaro Fidalgo.

Un oportuno descanso para Sofyan Amrabat; sube la carga de minutos para Ez Abde

Ante lo abultado de la primera convocatoria de Ouahbi con Marruecos, la teórica intención de probar jugadores nuevos y el carácter amistoso de los vuelos dan esperanzas al Real Betis de cara a confiar en que Ez Abde eleve lo mínimo posible su considerable carga de minutos. El extremo zurdo es uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla de Pellegrini, quien le necesita para estar recta final de curso en la que Sofyan Amrabat confía en volver a ser importante. Le ayudará esta tregua durante el venidero parón de finales de mes.

Amrabat sólo lleva dos semanas de entrenamientos con el grupo y a Ounahbi le ha resultado precipitado llamarle. De hecho, ni ha jugado. Entró en la lista para el choque liguero del domingo ante el RC Celta de Vigo, aunque se quedó en el banquillo, y había repetido citación para el duelo de este jueves contra el Panathinaikos FC, en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League, donde reaparece como titular.

El pivote cedido por el Fenerbahçe no tenía minutos con el Betis desde aquella lesión del 27 de noviembre de 2025 ante el FC Utrecht. Desde entonces, sólo se había enfundado la camiseta de su selección. Participó en los dos primeros partidos de la Copa de África, con 90' frente a Comoras y 82' con Malí, y se probó 22' en el choque de cuartos de final contra Camerún hasta acabar desistiendo, viendo que el dolor no desaparecía y programando una artroscopia en Países Bajos después de un torneo en el que ahora consta como campeón.

La plantilla del Betis felicitó este pasado miércoles con el clásico pasillito de collejas a los dos marroquíes tras la decisión de la CAF de declararles campeones. Abde, que sí jugó como titular en la polémica final contra Senegal, dejó una divertida reacción ante las cámaras de ESTADIO Deportivo a la salida del último entrenamiento antes de la importante cita de este jueves.

La lista de la selección de Marruecos para los partidos contra Ecuador y Paraguay

En la primera lista de Ouahbi, además de Abde, destaca la presencia del atacante del Real Madrid Brahim Díaz; del capitán Achraf Hakimi, del Paris Saint-Germain; o la primera convocatoria del defensa del Fulham Issa Diop.

También se estrenan tres jugadores que se proclamaron campeones del mundo sub 20 en Chile bajo las órdenes del propio Ouahbi: Baouf, Zabiri y Yassine. En cuanto a las bajas, al margen de Amrabat se cae Nayef Aguerd (Olympique de Marsella), quien se recupera de una intervención quirúrgica por pubalgia.