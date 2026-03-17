Sorpresón para Abde y Amrabat antes de la final con el Panathinaikos

En una decisión sin precedentes, la CAF da por ganador de la Copa de África a Marruecos por 3-0 y castiga a Senegal, que llegó a retirarse unos minutos y provocó incidentes por la señalización de un penalti justo antes de la prórroga

"La Junta de Apelación de la Confédération Africaine de Football (CAF) decidió hoy que, en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la Selección Nacional de Senegal ha sido declarada culpable de perder por incomparecencia la final de la edición de Marruecos 2025, registrándose el resultado del partido como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)", explicaba este martes por la noche en un comunicado, con nocturnidad y alevosía, la organizadora de la última Copa de África, que pasa directamente al palmarés de la anfitriona para sorpresa e indignación del fútbol mundial.

El castigo llega por la retirada momentánea del campo, que generó numerosos incidentes de público, de los 'Leones de la Teranga' en señal de protesta por el penalti señalado a los 'Leones del Atlas' en el alargue. Finalmente, el capitán senegalés, Sadio Mané, convenció a los suyos para que volvieran al campo. Esa pena máxima la lanzó de forma ridícula 'a lo Panenka' el madridista Brahim Díaz, parando con facilidad Edouard Mendy y manteniéndose el empate. En la prórroga, un tanto del villarrealense Pape Gueye supuso el 0-1 definivo.

Con esta cacicada sin precedentes, los béticos Ez Abde y Sofyan Amrabat se llevan una sorpresa y una alegría inesperadas en puertas de una final con su club este jueves a las 21:00 horas ante el Panathinaikos, cuando tendrán que remontar el 1-0 de la ida para pasar a cuartos de la Europa League. El extremo, que será titular como lo fue en la AFCON, gana su primer título profesional (tras ser campeón y máximo goleador en 2023 de la edición sub 23); para el pivote, que volvió a la lista ante el RC Celta más de cuatro meses después y forzó para ayudar a su selección lo que pudo, son ya seis entorchados, pues se llevó la FA Cup 2024 con el Manchester United, dos Ligas y una Copa neerlandeses con el Feyenoord entre 2017 y 2019; y una Jupiler Pro league con el Brujas en la 19/20.

Por cuarta vez, dos anfitriones se hacen con el título de forma consecutiva

Ocurrió en 1962 (Egipto) y 1963 (Ghana); en 1978 (Ghana) y 1980 (Nigeria); en 2004 (Túnez) y 2006 (Egipto); y, ahora, con suspense, en 2023 (Costa de Marfil) y 2025 (Egipto) vencieron en casa de manera consecutiva. En otras cinco ocasiones (1959, la República Árabe Unida tras la alianza entre Egipto y Siria, que fueron las sedes; 1970, con Sudán; 1986, con los 'Faraones' de nuevo; en 1990, con Angola; y 1996 con Sudáfrica), ganó la selección anfitriona una Copa de África.

En el caso de los 'Leones del Atlas', habían sigo organizadores en 1988, pero sólo alcanzaron la cuarta plaza. El único título previo de Marruecos data de 1976, cuando no hubo final propiamente dicha, sino que el vencedor se resolvió en una especie de 'play off' entre los cuatro mejores, imponiéndose a Guinea, Nigeria y Egipto. Ahora, los rojiverdes dan un subidón en el palmarés con su segundo entorchado, desbancando a Senegal, que se queda con uno, y con sólo cinco selecciones delante: Egipto (7 títulos), Camerún (5), Ghana (4) y Nigeria y Costa de Marfil (3).