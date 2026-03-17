Bombazo en África: la CAF quita el título de la Copa África a Senegal y corona a Marruecos

Bombazo histórico en la Copa África: la Confederación Africana de Fútbol cambia el campeón tras sancionar a Senegal

Giro inesperado: la final de la AFCON se decide en los despachosImago

La Copa África 2025 ha vivido un desenlace inesperado tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol, que ha modificado el resultado de la final entre Senegal y Marruecos. El organismo ha determinado que el conjunto senegalés pierde el título debido a su comportamiento durante el encuentro, otorgando la victoria por 3-0 a Marruecos.

Esta resolución supone un hecho poco común en el fútbol internacional y ha generado un gran impacto en el panorama deportivo africano.

Un final marcado por la polémica

El origen del conflicto se sitúa en los últimos minutos de la prórroga, cuando el jugador marroquí Brahim Díaz cayó dentro del área. Aunque en un primer momento el árbitro no señaló nada, la revisión del VAR acabó decretando penalti a favor del equipo anfitrión.

Esta decisión provocó una reacción inmediata en el banquillo de Senegal. El seleccionador Pape Thiaw ordenó a sus jugadores abandonar el terreno de juego en señal de protesta, lo que desencadenó varios minutos de tensión y confusión.

La decisión de la CAF: derrota administrativa

Tras analizar los hechos, el comité de apelación de la CAF concluyó que la conducta del equipo senegalés infringía el reglamento de la competición. En concreto, se apoyó en artículos que sancionan la retirada del campo de juego sin autorización.

Como consecuencia, se determinó que Senegal debía perder el partido por incomparecencia, estableciendo un resultado oficial de 3-0 a favor de Marruecos. Además, se anuló la decisión inicial del comité disciplinario, dando la razón a la reclamación presentada por la federación marroquí.

Marruecos, campeón tras la resolución

Con este fallo, Marruecos es reconocido oficialmente como campeón del torneo, logrando un título que se resolvió fuera del terreno de juego. La Federación Real Marroquí de Fútbol vio respaldada su postura tras presentar una apelación que finalmente fue aceptada.

El desenlace deja una imagen insólita, ya que el campeón se decide por una sanción administrativa y no por el resultado deportivo directo.

Sanciones adicionales y consecuencias

La resolución también incluyó otras medidas disciplinarias. El jugador Ismaël Saibari recibió una sanción reducida, mientras que la federación marroquí fue multada por distintos incidentes ocurridos durante el partido, aunque con importes rebajados respecto a las decisiones iniciales.

Estas sanciones reflejan que el encuentro estuvo marcado por múltiples episodios de tensión, tanto dentro como fuera del campo.

Un precedente en el fútbol africano

Este caso podría sentar un precedente importante en el fútbol continental. La decisión de la CAF envía un mensaje claro sobre la importancia de respetar el reglamento, incluso en situaciones de alta presión como una final.

El desenlace de esta edición de la Copa Africana quedará en la historia como uno de los más controvertidos, con consecuencias que podrían influir en futuras competiciones.