Abde aterriza sin Amrabat y se apunta para la Europa League: "Es doloroso, pero ya sólo pienso en el Betis"

El extremo viajó desde Marruecos horas después de perder la final de la Copa de África, aterrizó en Sevilla al filo de la pasada medianoche, en la mañana de este martes estará en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y el jueves quiere estar en Grecia jugando ante el PAOK

El Real Betis se ejercitará en la mañana de este martes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en la segunda y penúltima sesión antes de visitar el jueves al PAOK de Salónica en la séptima jornada de la Fase Liga de la UEFA Europa League. Para este partido se apunta Ez Abde, quien pisó suelo sevillano al filo de la pasada medianoche para estar a tiempo en el entrenamiento que Manuel Pellegrini ha programado a eso de las 11:15 horas de la mañana. El extremo, que todavía llevaba el chándal y el abrigo de Marruecos, aterrizó en solitario. Junto a él no venía aún Sofyan Amrabat, quien a finales de esta semana será sometido a una artroscopia para solucionar sus problemas en el tobillo derecho.

Abde, que en la madrugada del domingo se proclamó subcampeón de la Copa de África con su selección en una surrealista final, vuelve a la disciplina verdiblanca después de pasar los últimos 36 días concentrado en su país. A pesar del cansancio acumulado en el torneo y de que previsiblemente se quedará en el gimnasio recuperando, el máximo goleador de la historia del EuroBetis quiere viajar a tierras griegas y tener minutos ante el PAOK. Así lo aseguró a los medios que le esperaban a su llegada a Sevilla, al filo de las 00:00 horas de este martes.

De Marruecos a Grecia, de la Copa de África con Marruecos a la Europa League con el Real Betis

"Estoy bien. Voy a ver mañana -por hoy martes- qué tal estoy y si puedo estar para el jueves, ¡a jugar el jueves! Es muy ilusionante este tramo final de temporada", manifestó el '10' del Betis, deseoso de meterse de nuevo en dinámica para ayudar a un equipo que afronta un calendario agotador con tres partidos por semana en enero y febrero.

Tras eliminar al Elche CF en octavos de final de la Copa del Rey y vencer en LaLiga al Villarreal CF, esta semana afronta visitas al PAOK y el Deportivo Alavés; la siguiente se enfrenta en casa al Feyenoord de Rotterdam y al Valencia CF; arranca febrero con doble enfrentamiento ante el Atlético, en La Cartuja en los cuartos de Copa y en Madrid en liga...

Abde vuelve cargado de minutos: 518 minutos en siete partidos en los que dio dos asistencias

El de Béni Mellal se marchó a la Copa de África en un gran momento de forma, después de marcar en las tres competiciones para sumar seis goles y cinco asistencias en 18 partidos oficiales. En la Copa de África ha sumado otros 518 minutos entre los siete encuentros de un torneo en el que ha ido de menos a más.

Arrancó la Fase de Grupos como suplente ante Comoras (26') y Malí (19'); pero recuperó la titularidad ante Zambia (74') y en las eliminatoria lo ha jugado prácticamente todo en octavos, frente a Tanzania (90'); en cuartos con Camerún (86'); en semifinales frente a Nigeria (103') y en la final contra Senegal (120').

El bético Ez Abde apoya al madridista Brahim Díaz, de héroe a verdugo en Marruecos

"Estoy bien. No salió como esperábamos, pero estoy bien. Ha sido doloroso, pero desde ya estoy pensando en el Betis", explicaba Abde desde la terminal de llegadas del Aeropuerto de Sevilla, sólo 24 horas después de perder la final de la Copa de África. Con 0-0, Brahim Díaz lanzó un penalti a lo Panenka, lo falló y el tanto de Pape Gueye dio el título continental a Senegal.

El jugador del Real Madrid había firmado un gran torneo -de hecho, acabó ganando la Bota de Oro que distingue al máximo goleador-; pero tuvo en sus manos la gloria y acabó recogiendo su trofeo entre lágrimas tras dejarla escapar. El atacante del Betis le mostró su apoyo: "Prefiero no hablar de lo que ha pasado. Fue su decisión y hay que respetarla. Esto le va a hacer más fuerte y se va a volver mejor futbolista".