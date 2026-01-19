Las lágrimas de Abde, el consuelo de Amrabat, las paradas 'casillescas' de Bono... La resaca de una final surrealista

El pivote verdiblanco, que calentó unos minutos tras la aparatosa lesión en la cabeza de El Aynaoui en la reanudación pero se quedó con minutos, trató de animar a un inconsolable extremo

La final de la Copa de África, que coronó en la prórroga a Senegal tras un epílogo surrealista del tiempo reglamentario, dejó muchas imágenes para la posteridad. Desde el amago de retirada del luego campeón (en protesta por un gol anulado y un penalti en contra muy controvertidos), frenado por Sadio Mané (que luego protagonizó una simpática anécdota al abrazar a su entrevistador al ver que era Nordin Amrabat), al ridículo lanzamiento 'a lo Panenka' de Brahim Díaz para regalar a Edouard Mendy la parada más fácil de su vida. A posteriori, muchos vídeos impropios de una cita como la que era, como Ismael Saibari y varios recogepelotas intentando quitar al portero de los 'Leones de la Teranga' la toalla para que no pudiera secarse los guantes, las invasiones de público, la riña de Walid Regragui al atacante madridista...

Una de ellas, cortesía de @Le360fr, muestra a Sofyan Amrabat, que calentó unos minutos mientras cosían y vendaban a Neil El Aynaoui tras un aparatoso choque de cabezas con un oponente, consolando a Ez Abde, al que abraza y trata de animar, pero le resulta imposible. El extremo acaba tumbándose sobre el césped del Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Todo durante la larguísima espera a la ceremonia de entrega de medallas, que encumbró por segunda vez en muy poco tiempo a Senegal. Ahora, tocará resetearse y hacer balance, depurando responsabilidades en el caso de que proceda, aunque Regragui ya dejó claro en una tensa comparecencia ante los medios que él era el culpable y que estaba "orgulloso" de los suyos.

De regreso a la realidad liguera: se les espera entre hoy y mañana

A falta de confirmación, tanto Ez Abde como Sofyan Amrabat viajarán este lunes rumbo a Sevilla para retomar su actividad con el Real Betis, que no ha especificado aún si les espera hoy o mañana (como muy tarde), aunque lo primero será que descansen y, en el caso del de Huizen, que se someta a un reconocimiento médico exhaustivo para determinar el alcance real de sus molestias en el tobillo derecho. Y es que, aunque ha formado parte de las últimas convocatorias de la selección marroquí y abandonado la enfermería oficialmente, sólo disputó 22 minutos en cuartos de final ante Camerún y nada en los dos siguientes duelos. El dolor ha remitido mucho, según los informes que manejan tanto su club de préstamo como el Fenerbahçe (con el que tiene contrato hasta 2028), aunque en La Cartuja y Los Bermejales tienen las 'carnes abiertas', pues Isco Alarcón, que chocó con él aquel fatídico día de noviembre de 2025 ante el Utrecht, aún está convaleciente y tuvo que pasar por el quirófano para someterse a una artroscopia por el daño causado en el ligamento.

Bounou, a punto de ser héroe otra vez

El ex cancerbero del Sevilla FC Yassine Bounou, que ya fue uno de los héroes de la semifinal ante Nigeria al detener dos penaltis, reclamó su puesto con media docena de intervenciones, la mitad espectaculares. En el primer tiempo, desvió un disparo ajustadísimo de Iliman Ndiaye, repitiendo ya en la prórroga con el mismo protagonista en un mano a mano desviado con el pie que recordó la parada de Iker Casillas a Arjen Robben en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 o la de 'Dibu' Martínez a Randal Kolo Muani en la de Qatar 2022. Para rematar la faena, para su desgracia insuficiente, desvió en el 111 un tiro a bocajarro de Cherif Ndiaye, punteando desde el suelo para evitar que éste remachara a puerta vacía.