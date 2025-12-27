Las peores noticias con Isco, que el lunes pasa otra vez por quirófano: nuevo tiempo de baja y partidos que se perdería

Los factores de crecimiento no estaban dando el resultado esperado y este 29 de diciembre se someterá a una artroscopia en el tobillo derecho por la lesión en el cartílago que le produjo el choque de tibias con Amrabat hace ahora un mes

Isco Alarcón, lesionado hace exactamente un mes en un desafortunado choque de tibias con su compañero Sofyan Amrabat a los dos minutos del choque de la Europa League ante el FC Utrecht del pasado 27 de noviembre, tendrá que volver a pasar por el quirófano el próximo lunes para corregir las secuelas de aquel incidente surrealista con el pivote marroquí, que ha disputado ya dos partidos como titular con su selección en la Copa de África tras superar el edema óseo con hematoma en su tibia derecha, confirmándose que, si no sufre ninguna contingencia más, no sólo ha vuelto antes que su colega a los terrenos de juego, sino que se enfundará la verdiblanca de nuevo con una quincena de adelanto por lo mínimo. La peor de las noticias con el costasoleño la avanza 'Mundo Betis' y, a falta de confirmación, supondrá otro mes más como mínimo de convalecencia para el '22'.

Ante las palabras ambiguas al respecto de Manuel Pellegrini y las muchas especulaciones, el Real Betis informaba el pasado 19 de diciembre de las complicaciones añadidas en el caso del mediapunta, que se iba a someter a un tratamiento con factores de crecimiento (en otras palabras, plasma rico en plaquetas) para combatir el dolor y la inflamación en el tobillo derecho por culpa de la lesión intra articular en la zona del cartílago heredada del fuerte edema causado por el impacto con Amrabat. Los servicios médicos de la entidad verdiblanca y el propio futbolista de Arroyo de la Miel habían fijado la semana próxima como primera cita para reevaluar la situación, aunque se habría decidido no perder más tiempo y someter la articulación a una artroscopia para limpiarla y corregir el problema definitivamente. Al parecer, no se habría podido intervenir a finales de noviembre, puesto que lo primero fue la cicatrización de los siete puntos de sutura en la tibia derecha, el cuidado para evitar infecciones y el sometimiento a la pierna a diferentes cargas y apoyos, que revelaron tres semanas más tarde la nueva dolencia.

Cuatro lesiones y tres operaciones en 19 meses: el calvario de Isco Alarcón

La de este lunes 29-D, a falta de confirmación oficial, será la tercera intervención quirúrgica de Isco Alarcón (de cuatro lesiones) en los últimos 19 meses. Y es que, en el año y medio largo que ha pasado desde el desafortunado patadón en Gran Canaria de Saúl Coco y la actualidad, el infortunio se ha adueñado de la carrera del malagueño. Entonces, allá por mayo de 2024, el '22' pasaba por el quirófano para corregir una fractura diafisaria en el peroné izquierdo, repitiendo muy a su pesar en septiembre de 2024 por una recaída por falta de consolidación ósea, poniéndose en Madrid en manos del doctor Manuel Leyes para la limpieza del foco original, la realización de injertos y la colocación de una placa de osteosíntesis. En agosto de 2025, durante un amistoso contra el Málaga CF, sufre una nueva fractura del peroné izquierdo, esta vez sin desplazamiento ni relación con la anterior, un golpe traumático tras el que se apostó por un tratamiento conservador y una inmovilización que terminaba el 23 del mes pasado, volviendo con asistencia ante el Girona FC antes del desgraciado incidente con Amrabat cuatro días más tarde.

Ahora, tras no estar ante Sevilla FC, Torrent CF, FC Barcelona, Dinamo de Zagreb, Rayo Vallecano, Real Murcia y Getafe CF, el costasoleño se perderá, en el mejor de los escenarios, los duelos ligueros ante Real Madrid, Real Oviedo, Villarreal CF y Deportivo Alavés, así como los de Europa League frente a PAOK de Salónica y Feyenoord, más los octavos de la Copa del Rey (del 13 al 15 de enero, ante un rival por confirmar). De quedarse un mes más solamente fuera de los terrenos de juego, sería ya duda para el choque del 1 de febrero en casa ante el Valencia CF y para unos hipotéticos cuartos del torneo del K.O. doméstico, que se disputarían entre el 3 y el 5-F.