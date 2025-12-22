Ganan el 'Gordo' y lo tienen claro: "O traemos a Isco o no traemos a nadie"

Los jugadores de La Bañeza apostarían por el recuperado capitán verdiblanco si fuesen presidentes y pudieran gastar el dineral de la Lotería, aunque "a Iago Aspas también" le hacían hueco

Se está recuperando de un tratamiento con factores de crecimiento que, según los expertos, es poco más que una moneda al aire, una lotería con plasma rico en plaquetas que suele funcionar al 60% de los pacientes, aunque Isco Alarcón ya ha demostrado que sabe aprovechar el tiempo y resurgir de sus cenizas. Si Sofyan Amrabat, el desgraciado protagonista de aquella acción surrealista ante el FC Utrecht ha logrado volver a jugar 24 días después con Marruecos y podría darse el caso de que regresara de la Copa de África para vestirse de corto en verdiblanco antes que su compañero, todos confían en volver a ver la mejor versión del costasoleño, jugador franquicia para Manuel Pellegrini el curso pasado, con permiso de Antony Matheus dos Santos, y refuerzo soñado del beticismo para la segunda vuelta del campeonato para juntarlo con el propio brasileño, un Pablo Fornals estelar y un 'Cucho' Hernández en momento aniquilador.

Esa fe es compartida por muchos, también allende las fronteras hispalenses. De esta forma, los jugadores de La Bañeza FC, que han ganado el primer premio de la Lotería de Navidad y regado de millones la localidad de La Valduerna, tienen claro a quién ficharían en enero con el dinero que les ha llegado del bombo si fuesen presidentes. "Lo primero sería subir el sueldo a la gente que está jugando aquí, y luego... Cristiano ya está jubilado, así que no podemos traer a nadie bueno. O traemos a Francisco Alarcón 'Isco' o no traemos a nadie", decía en DAZN uno de los componentes del plantel a través de una videollamada, mientras que un compañero apostaba igualmente por la calidad y la experiencia: "A Iago Aspas también le hago hueco yo".

El destino les devuelve parte de lo les quitó el fuego

A mediados de agosto de este 2025 que ahora acaba, un vídeo se hacía viral por desgracia. En él, un efectivo de la UME se lamentaba de que, en todos los años que llevaba ejerciendo, nunca había visto un pueblo ardiendo así. "Éstas son casas de adobe viejas y las estamos dejando quemar. Hemos salvado esta casiña de aquí, donde todavía vive gente; y podéis ver que de allí para abajo está todo quemado. Esto es un horror, Dios mío. Ahora, estamos protegiendo esta parte de aquí arriba, porque se está cayendo todo por aquí. Yo estoy un poco cojo, porque se me cayó un tejado, pero, al menos, salvé una casa", relataba desde muy cerca el bombero. Pues en esa zona cero de los terribles incendios de este verano en León ha tocado El Gordo de la Lotería de Navidad. El equipo de fútbol de la localidad, La Bañeza FC, ha repartido este lunes 468 millones de euros entre vecinos, socios y simpatizantes. En total, 670 décimos vendidos en el campo, bares y establecimientos para que sus alrededor de 11.000 vecinos puedan levantarse de nuevo tras un golpe que dejó el pueblo tocado, aunque no hundido.