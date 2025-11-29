Isco y Amrabat se dan un baño de masas bajo diez mil personas en La Cartuja

Los jugadores que cayeron lesionados el pasado jueves han estado presentes en esta sesión de entrenamiento previo al Gran Derbi, con una Cartuja que mostró una buena entrada para dar aliento a sus pupilos

La Cartuja, la nueva casa del Real Betis, abrió de nuevo sus puertas en la previa de uno de los partidos más importantes de la temporada, como es el derbi sevillano. El día de antes de la celebración de estos partidos, suele ser habitual ver a los estadios tanto del Sevilla FC como del Real Betis con grandes números de personas con la intención de darle el último aliento a sus respectivos jugadores. Sevilla es un sitio único para todas estas cosas, y eso se ve en estos días de previa donde los más pequeños suelen ser los protagonistas, al mostrar el amor a los colores de sus respectivos clubes.

Si algo caracteriza a estas sesiones, es que el aliento de los aficionados es lo que no falla. Y esto se demostró una vez más desde el principio, ya que los aficionados se reunieron desde una hora antes para empezar esa conjura del derbi. Ya dentro del estadio, los habituales cánticos en contra del eterno rival fueron los protagonistas, intercalándose con ánimos a la propia entidad verdiblanca. El beticismo sabe que este partido son más de tres puntos, y ha dejado claro que lo quiere inyectar en vena a los pupilos de Manuel Pellegrini.

La semana ha estado marcada por las malas noticias de Isco y Amrabat, que cayeron lesionados tras una jugada desafortunada entre ellos. Sin afectación ósea para ninguno de los dos, aún queda por ver el tiempo exacto que estarán sin poder volver a los terrenos de juego. También han sido los días de Antony, con la apelación de la tarjeta roja que no ha llegado a buen puerto, haciendo que el brasileño se pierda esta cita importante para la ciudad.

Lo Celso no vuelve aún

Como suele ser habitual en este tipo de entrenos, gran baño de masas lo que se han dado los jugadores del primer equipo bético, que fueron recibidos con el himno cantado a capela por parte de los aficionados presentes. Pau López y Bakambu, regresos del pasado viernes, volvieron a ejecutarse en este entreno especial en el Estadio de La Cartuja. El congoleño cabe recordar que fue baja del partido de la Europa League por un proceso febril, por lo que se espera que pueda formar parte de la convocatoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Uno de los que no se ha ejercitado sobre el césped ha sido Giovani Lo Celso. El centrocampista ya fue baja por lesión en la Europa League, y fue el propio entrenador el que indicó que había que tener cierta calma con su regreso. A pesar de que, al salir de la clínica el pasado viernes, no se descartase para el derbi, la baja en la sesión de hoy hace indicar que no estará en el feudo del eterno rival. A él también se suma Bellerín, yéndose ambos a vestuarios una vez saludada la afición.

Isco y Amrabat vuelven a aparecer

Una de las imágenes más llamativas de esta sesión a puertas abiertas ha sido el ver tanto a Isco como a Amrabat sobre el césped de La Cartuja. El malagueño, con muletas, ha sido el principal ovacionado por la grada verdiblanca, que ve como la ilusión por el regreso de Isco se truncó en la victoria frente al Utrecht. También estuvo presente Amrabat, el otro actor importante de la acción, y que también resultó afectado. Agradeciendo a la afición el apoyo, cuando se disponían a volver al vestuario, se vio a Manu Fajardo teniendo unas palabras con ambos, deteniéndose algo más con Isco Alarcón.

En el beticismo, ese lance amargó una previa que estaba siendo especial, con la renovación de Manuel Pellegrini como principal noticia. Sin embargo, son sabedores de la fuerza que tiene esta plantilla, agarrándose a eso para aspirar a conseguir la victoria en el feudo nervionense.