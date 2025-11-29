Álvaro Valles sube la temperatura del derbi: "Ningún jugador del Sevilla jugaría en el Betis"

El meta rinconero pone pimienta al derbi al asegurar que ningún futbolista del Sevilla tendría cabida en la actual plantilla verdiblanca y que en Nervión ya le recibieron de manera hostil con Las Palmas

Joaquín Caparrós abrió fuego con su habitual intervención incendiaria y a medida que se ha aproximado el derbi se han producido otras declaraciones que han subido la temperatura de la cita de este domingo, como por ejemplo la de Escudé al recordar que "en el campo del Betis olía mucho a amoníaco".

Ahora, a poco del enfrentamiento cainita, ha sido Álvaro Valles el que se ha desmarcado con una afirmación que seguro que trae cola en la previa y también después del choque dependiendo de lo que ocurra en el césped de Nervión. Y es que el meta rinconero fue tajante cuando se le preguntó qué jugador del Sevilla se llevaría para el conjunto heliopolitano.

Recado de Valles para el Sevilla

"Creo que ahora mismo ningún jugador del Sevilla cabría en nuestra plantilla", espetó en ABC el portero del Betis, que considera que ningún nervionense da a día de hoy el nivel suficiente para hacerse un hueco en el vestuario verdiblanco y que, bético de cuna, afronta su primer derbi en la elite profesional, lo que llevaba mucho tiempo esperando.

"Como bético que soy imagínese las ganas que tiene uno de disputar ese partido. Sí es verdad que es un partido de tres puntos, que no se ganan más puntos por ganar el derbi, pero sí moralmente y anímicamente tanto para los jugadores como para la afición es un partido muy importante que está marcado a fuego en el calendario. Tengo muchas ganas de disputar ese partido y de salir victorioso", señaló Valles, que, no obstante, no quiere hablar de favorito pese a que la tendencia clasificatoria haya cambiado en los últimos años.

Valles recuerda el recibimiento que le dieron en Nervión con Las Palmas: "Algo hubo"

"Un derbi es un partido ajeno a todo lo demás. Puede haber un equipo que vaya líder, el otro vaya último que no tiene nada que ver con ningún otro partido. Es un partido aislado donde puede pasar cualquier cosa y las dinámicas no sirven para nada. Estés en una buena o en una mala dinámica, al final es un partido totalmente distinto al resto, son esos 90 minutos como si fuera una final y en los que ambos equipos lo dan todo por salir con la victoria", apuntó el portero, que ya sabe lo que es jugar en el Sánchez-Pizjuán con otro equipo, pero que es consciente que ahora el recibimiento será mucho peor.

"En el calentamiento se acordaron un poquillo de mí, porque cuando fui con Las Palmas calentamos en la parte de sus ultras. Algún que otro comentario hubo, pero bueno, al final es el pan de cada día y no hay que darle mayor importancia. Seguramente ahora será peor, pero bueno, es algo que estamos acostumbrados, hay que estar ajeno a ese tipo de cosas. Lo nuestro es el balón y disputar el partido, hacerlo lo mejor posible y ya está", apuntó Valle, que dejó claro que nunca ha recibido una llamada del Sevilla: "Que yo sepa, no. También mi representante sabe que soy muy bético y si le preguntaron en algún momento creo que lo intentaron obviar".