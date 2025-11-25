Más picante para el derbi con la afirmación de Escudé, ex central del Sevilla: "En el campo del Betis olía a amoníaco"

La cuenta atrás para El Gran Derbi ya se ha activado y, cada día que transcurre de camino al próximo domingo, se incrementan las dosis de pimienta vertidas sobre la rivalidad sevillana por parte de los que en su momento fueron protagonista de los duelos cainitas y conocen de sobra lo que significan y cómo se viven en la capital hispalense.

Así, después de que Caparrós protagonizara su habitual intervención, en las últimas horas ha relatado su dilatada experiencia en este tipo de partidos Julien Escudé, excentral francés que marcó un antes y un después en la historia del Sevilla de los éxitos. El galo se erige en una voz autorizada después de sumar siete derbis, dos en LaLiga y dos en la Copa del Rey y ha desvelado secretos de estos partidos que llaman poderosamente la atención.

Escudé asegura que el vestuario del Benito Villamarín tenía un olor muy fuerte

Entre ellas destaca, sin duda, la vivida en el vestuario del Benito Villamarín en uno de los muchos derbis que disputó con la elástica blanquirroja. "Entramos al vestuario del campo del Betis y había un olor fortísimo a amoníaco… muy fuerte. Nos miramos todos como diciendo: 'pero… ¿qué es esto?', narró en el podcast Golf el exdefensa francés, que recuerda como si fuera ayer la intensidad y la tensión en los enfrentamientos contra el conjunto verdiblanco, de las que formó parte numerosas ocasiones.

"La tensión era real. Había respeto, pero era una guerra futbolística. No querías fallar. Sabías lo que significaba para la ciudad ganar este partido e ibas a por todas", apuntó Escudé, que recordó la necesidad de salir muy concentrado y motivado para estos partidos, lo que en muchas ocasiones no viene de serie más allá de los canteranos y precisa un empujón.

El excentral revela las artimañas de Cristóbal Soria en los derbis

En este sentido, explicó las artimañas del entonces delegado, Cristóbal Soria, para que todos los futbolistas saltaran al césped con fuego en los ojos para medirse con el eterno rival. "Recopilaba declaraciones polémica sobre el Sevilla, las pegaba en el vestuario y se las explicaba a los jugadores de fuera", desveló Escudé, que reconoció que esta estrategia surtía efectivo y elevaba el carácter guerrero del plantel.

"Lo hacía para calentarte por dentro. Y lo conseguía. Salíamos al campo con una marcha más", aseguró el exfutbolista nervionense, que, más adelante, volvió a estar vinculado con el Sevilla como miembro de la dirección deportiva reclutado por Monchi.

Sevillista de corazón, Escudé desea que el Sevilla entierre la dolorosa derrota contra el Espanyol y se apunte un derbi en el que, al contrario que en sus tiempos, el favoritismo a priori apunta al Betis.