Bajas importantes marcan la sesión a cinco días del derbi

Bellerín y Lo Celso han sido las principales ausencias de una sesión marcada por el inicio de la semana de El Gran Derbi; incluyendo a Natan que ha estado haciendo trabajo al margen del grupo

El Real Betis ya se encuentra en una de esas semanas más importantes de la temporada, como es la del Gran Derbi. El ambiente de este partido especial ya se empieza a vivir en la ciudad, con la ilusión de ganarle al eterno rival siempre por delante. En el seno bético, a pesar de que ya están muchas miras puestas en el encuentro del domingo, aún queda un duelo clave para las aspiraciones europeas, como es el que le enfrentará al Utrecht. El equipo de Manuel Pellegrini ya se encuentra rozando los ocho primeros puestos de la clasificación, con todo lo que eso implica en la carga de partidos. Pellegrini lo tiene claro, y sabe lo prioritario.

Una de las piezas que se espere que juegue este jueves es Antony. El extremo brasileño fue expulsado al final del encuentro frente al Girona CF, tras un intento de chilena que acabó golpeando en el rostro de Joel Roca. El equipo bético recurrirá esa tarjeta, con la esperanza de que pueda estar en el derbi sevillano. Sin embargo, dentro de la afición no son muchas las esperanzas puestas en ello, por lo que se espera que se pierda este importante duelo en el Pizjuán.

En el caso del brasileño, en la sesión de este martes, se le ha visto entrenando con total normalidad con el equipo. A los que no se les ha visto sobre el terreno de juego han sido Bellerín y Lo Celso. Ambos jugadores no han saltado al césped junto al resto de sus compañeros, generando cierta inquietud entre la afición, teniendo en cuenta la importancia de los partidos que se vienen. En el caso del argentino, le han sido practicadas unas pruebas médicas, por lo que habrá que ver el alcance de sus molestias. Tampoco ha estado Pau López, que ya estuvo en estos días tocando césped junto a sus compañeros.

Una de las imágenes que más ha sorprendido ha sido la de Natan. El central brasileño ha estado en la charla de Manuel Pellegrini y ha realizado la habitual carrera con sus compañeros antes de empezar con los ejercicios. Sin embargo, una vez comenzados estos, no ha seguido realizando trabajo con el resto del equipo, por lo que es duda para el devenir de estos próximos días.

Todo esto sucede a apenas cinco días de El Gran Derbi, con todo lo que eso implica. Una baja ya es casi segura, y esa es la de Antony. Habrá qué ver, si en los próximos días, se ven algunas más que puedan marcar la previa de este importante partido.